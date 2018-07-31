Женщина решила заснять на iPhone грозу. В смартфон ударила молния

Трейси Кутлуол, жительница Шотландии, попыталась заснять грозу на iPhone. В смартфон ударила молния. Об этом пишет tut.by со ссылкой на The Sun.



Трейси Кутлуол, жительница Шотландии, попыталась заснять грозу на iPhone. В смартфон ударила молния. Об этом пишет tut.by со ссылкой на The Sun.



Когда это случилось, 43-летняя Трейси вместе с двумя детьми и подругой была в гостиной на третьем этаже. Сначала она снимала грозу через закрытое окно, но чтобы получить более качественную запись, решила его открыть. Перед этим Трейси пошутила, что ее может ударить молния. Через несколько секунд так и произошло — в ее iPhone 7 Plus ударило молнией.

Женщина в панике выронила телефон и вместе с детьми и приятельницей убежала в спальню на первом этаже, попутно выключая все электроприборы в доме. Там они провели полтора часа, перед тем как осмелиться выйти.

Серьезных травм Трейси не получила. По ее словам, единственное, что она ощутила после случившегося — покалывание в левой руке, в которой она держала смартфон.

Женщину спас защитный чехол, который она незадолго до инцидента надела на iPhone.

Молния ударила в резиновый поп-сокет (круглый диск, крепящийся на заднюю панель для большего удобства при съемке фото и наборе текста). Это, вероятно, и спасло Трейси жизнь. С iPhone проблем также не возникло — он до сих пор работает в нормальном режиме.







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