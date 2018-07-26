Из-за жары в Таджикистане подорожали арбузы и дыни

В Таджикистане в условиях аномальной жары по сравнению с прошлым летом в 3-4 раза выросли цены на арбузы и дыни. Об этом сообщили таджикские СМИ.
В Таджикистане в условиях аномальной жары по сравнению с прошлым летом в 3-4 раза выросли цены на арбузы и дыни. Об этом сообщили таджикские СМИ.
По их данным, сегодня арбуз среднего размера стоит в Душанбе 15-20 сомони ($1,5-2,1). В прошлом году в июле 2017 года его можно было купить всего за 5-6 сомони ($0,53-0,63).
Как отмечают дехкане, причина подорожания в том, что из-за жары растения начали вянуть и перестали приносить плоды. Хотя дехкане надеются, что поздний урожай бахчевых не станет хуже раннего, снижения цен скорее всего ждать не стоит.
При этом по оперативным данным управления растениеводства Минсельхоза, бахчевые были выращены на площади свыше 166 тысяч гектаров и к 20 июлю собрано более 266,8 тысячи тонн. Это на 30,7 тысячи тонн больше показателя аналогичного периода 2017 года.
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