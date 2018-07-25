Сотни людей пропали без вести в Лаосе после обрушения дамбы в провинции Аттапы на юге страны во вторник.
Сотни людей пропали без вести в Лаосе после обрушения дамбы в провинции Аттапы на юге страны во вторник. По данным новостного агентства France-Presse, есть погибшие. Власти Лаоса точное число жертв не называют. Причина разрушения дамбы пока неизвестна.
Сообщается, что из-за аварии на гидроэлектростанции вода полностью затопила несколько деревень. Более шести тысяч человек остались без крова. Некоторым жителям удалось выбраться на крыши своих домов, спасательные службы проводят их эвакуацию. В район бедствия также отправился премьер-министр Лаоса.
Защитники окружающей среды на протяжении многих лет высказывали опасения по поводу гидроэлектростанций Лаоса. Экологи считают, что дамбы в этой стране небезопасны, а также плохо влияют на флору и фауну местных рек.
Азаттык
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