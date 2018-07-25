Число погибших в результате пожаров в Греции достигло 74 человек

Не менее 74 человек погибли в результате лесных пожаров в окрестностях Афин - сильнейших в Греции за более чем 10 лет. 24 июля в одном их курортных поселков спасатели обнаружили тела 26 человек, в основном молодежи.

Не менее 74 человек погибли в результате лесных пожаров в окрестностях Афин - сильнейших в Греции за более чем 10 лет. 24 июля в одном их курортных поселков спасатели обнаружили тела 26 человек, в основном молодежи.

Начавшиеся 23 июля пожары значительно хуже тех, что опустошали полуостров Пелопоннес в августе 2007 года, когда погибли десятки человек.

Сообщается, что первым огонь распространился в поселке Мати к востоку от столицы вечером 23 июля. Он быстро охватил селение, а затем перекинулся на портовый городок Рафина, продвигаясь к его центру и вынуждая сотни людей бежать из своих домов.

"Греция испытывает неописуемую трагедию", - заявил в телевизионном обращении премьер-министр Алексис Ципрас. Он объявил трехдневный общенациональный траур. Ципрас прервал визит в Боснию и Герцеговину и вернулся в страну. Он обратился за помощью в тушении пожаров к Евросоюзу и военным, а также провел мобилизацию служб ЧС из ближайших регионов.

По данным пожарных, пострадали более сотни человек. Сгорели более тысячи домов.



Азаттык