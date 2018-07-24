Одной из улиц Екатеринбурга будет присвоено имя Айтматова

Одной из улиц Екатеринбурга будет присвоено имя знаменитого писателя Чынгыза Айтматова.



Одной из улиц Екатеринбурга будет присвоено имя знаменитого писателя Чынгыза Айтматова. Об этом сообщили из консульства Кыргызстана в Екатеринбурге.

Согласно информации, в столице Урала к 90-летию Айтматова будет установлен памятник писателю, открытие состоится 2 сентября.

"В городе Екатеринбурге будут организованы литературные чтения, книжные ярмарки и научные конференции, посвящённые Айтматову. Вместе с тем имя великого писателя будет присвоено одной из улиц города, в университетах будет показана картина "Первый учитель", - говорится в сообщении.

Источник: maralfm.kg, gezitter. org