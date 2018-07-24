За один день от жары в Японии погибли 13 человек

13 человек погибли в субботу в Японии от тепловых ударов, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Kyodo.
13 человек погибли в субботу в Японии от тепловых ударов, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Kyodo.
На значительной территории страны установилась 35-градусная жара. В Киото столбик термометра поднялся выше 38-градусной отметки, там от жары погибли семь человек. Еще шесть человек скончались от тепловых ударов в других префектурах.
Как ожидается, в ближайшие дни температура будет держаться выше 35-градусной отметки. Метеорологи призывают население не выходить на улицу.
В первые дни этой недели в Японии от жары скончались по меньшей мере 12 человек, почти 10 тысяч человек были отправлены в больницы с тепловыми ударами. Пекло накрыло страну сразу после сильнейших ливней и наводнений, унесших жизни более 200 человек.
K-News
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