За один день от жары в Японии погибли 13 человек

13 человек погибли в субботу в Японии от тепловых ударов, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Kyodo.



13 человек погибли в субботу в Японии от тепловых ударов, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Kyodo.

На значительной территории страны установилась 35-градусная жара. В Киото столбик термометра поднялся выше 38-градусной отметки, там от жары погибли семь человек. Еще шесть человек скончались от тепловых ударов в других префектурах.

Как ожидается, в ближайшие дни температура будет держаться выше 35-градусной отметки. Метеорологи призывают население не выходить на улицу.

В первые дни этой недели в Японии от жары скончались по меньшей мере 12 человек, почти 10 тысяч человек были отправлены в больницы с тепловыми ударами. Пекло накрыло страну сразу после сильнейших ливней и наводнений, унесших жизни более 200 человек.



K-News

