Ребенок пережил укус акулы и не заплакал

Американский мальчик из города Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, отправился поплавать в океане и чуть не стал добычей акулы. Об этом сообщило новостное агентство Associated Press.



Американский мальчик из города Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, отправился поплавать в океане и чуть не стал добычей акулы. Об этом сообщило новостное агентство Associated Press.

Его мать Тоня Таррел (Tonya Turrell) сообщила, что ее 10-летний сын Джей зашел в воду по грудь и играл там со своим братом, когда акула неожиданно укусила его за правую руку. Мальчик закричал: «Акула!», и вокруг него расплылось пятно крови. «Он настоящий солдат. Он такой храбрый», — рассказала Тоня, отметив, что Джей не плакал.

Она перевязала руку сына полотенцем и обратилась к спасателю. Мальчика доставили в больницу, где ему сделали операцию. Таррел отметила, что он поправляется, но вряд ли в ближайшее время будет плавать в океане.

Специалисты из Музея естественной истории во Флориде изучили фотографии раны и подтвердили факт укуса акулой, но не смогли определить ее вид.

В 2017 году в США было зафиксировано 53 нападения акул на людей, все они обошлись без смертельных исходов. Из них десять пришлось на штат Южная Каролина, а восемь из них произошло у побережья города Хилтон-Хед-Айленд. Лидером по атакам акул стал штат Флорида — его жители пережили 31 нападение хищных рыб.

Лента.RU