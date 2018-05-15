Раздетая девушка танцевала посреди дороги

В соцсетях появился ролик, запечатлевший полуголую девушку, посреди дня выплясывающую на проезжей части дороги.
Девушка в одном нижнем белье тормозила проезжающие автомобили, некоторые из них даже использовала как подиум.
Затем появилась полиция, от которой она пыталась убежать, но блюстители порядка ее задержали и усадили в машину.
Как сообщили в пресс-службе ДВД, событие имело место 10 мая. В дежурную часть ДВД поступило сообщение о странном поведении девушки.
На вызов выехал патрульный экипаж, который, с учетом неадекватного состояния девушки, доставил ее в психиатрический диспансер, откуда ее забрали прибывшие родители.
Как сообщили в управлении здравоохранения, девушка, 1996 года рождения, жительница одного из районов, на учете в психдиспансере не состоит.
Родственники и сама девушка не изъявили ни желания, ни согласия проводить более серьезное обследование психического состояния девушки.
По собственной инициативе сами медики такое обследование (проводимое исключительно с созданием комиссии) проводить не могут.
"Девушку забрали родственники" — подтвердили в управлении здравоохранения.
Источник: NUR.KZ
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