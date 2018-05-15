Раздетая девушка танцевала посреди дороги

В соцсетях появился ролик, запечатлевший полуголую девушку, посреди дня выплясывающую на проезжей части дороги.



Девушка в одном нижнем белье тормозила проезжающие автомобили, некоторые из них даже использовала как подиум.

Затем появилась полиция, от которой она пыталась убежать, но блюстители порядка ее задержали и усадили в машину.

Как сообщили в пресс-службе ДВД, событие имело место 10 мая. В дежурную часть ДВД поступило сообщение о странном поведении девушки.

На вызов выехал патрульный экипаж, который, с учетом неадекватного состояния девушки, доставил ее в психиатрический диспансер, откуда ее забрали прибывшие родители.

Как сообщили в управлении здравоохранения, девушка, 1996 года рождения, жительница одного из районов, на учете в психдиспансере не состоит.

Родственники и сама девушка не изъявили ни желания, ни согласия проводить более серьезное обследование психического состояния девушки.

По собственной инициативе сами медики такое обследование (проводимое исключительно с созданием комиссии) проводить не могут.

"Девушку забрали родственники" — подтвердили в управлении здравоохранения.



Источник: NUR.KZ