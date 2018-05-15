Посольство США переехало поближе к войне

В столкновениях с израильской армией погибли более 50 палестинцев

Посольство США в Израиле в понедельник официально сменило адрес: в присутствии высокопоставленной американской делегации дипмиссия переехала из Тель-Авива в Иерусалим. Пока в Иерусалиме отмечали это радостное для многих израильтян событие, на территории Палестины прошли акции протеста, в результате которых погибли свыше 50 человек, более 2 тыс. пострадали. Этот день стал самым кровавым в истории палестино-израильского конфликта после войны в секторе Газа в 2014 году. С подробностями из Иерусалима — обозреватель “Ъ” Марианна Беленькая.



«Дамы и господа, я рад приветствовать вас в посольстве США в Иерусалиме»,— с этих слов начал церемонию открытия дипмиссии американский посол в Израиле Дэвид Фридман. Его слова были встречены бурными аплодисментами. Сама церемония началась в 16:00. Это время было выбрано не случайно. Ровно 70 лет назад, 14 мая 1948 года, в 16:00 будущий премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион зачитал Декларацию независимости, объявив всему миру о создании еврейского государства.



На торжественной церемонии, которая проходила на улице перед зданием посольства, до этого служившего генконсульством США, присутствовало 800 гостей — глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, президент страны Реувен Ривлин, члены правительства, спикер кнессета, военное руководство и религиозные лидеры. В американскую делегацию вошли: дочь президента США Иванка Трамп, ее муж и советник американского лидера Джаред Кушнер, заместитель госсекретаря США Джон Салливан, министр финансов Стивен Мнучин, конгрессмены, а также представители американской еврейской и христианской общин.



Президент США Дональд Трамп обратился к гостям с видеообращением, в котором уже не первый раз повторил слова, что Израиль, как и любая другая суверенная нация, имеет право сама определять, где быть ее столице.



При этом он подчеркнул, что США по-прежнему намерены содействовать мирному урегулированию на Ближнем Востоке. «Мы протягиваем руку дружбы Израилю, палестинцам и всем соседям. Пусть будет мир. Пусть Бог благословит это посольство. Да благословит Бог всех, кто служит там. И пусть Бог благословит Соединенные Штаты Америки»,— заключил свою речь президент США.



Сразу после этих слов Стивен Мнучин снял синюю ткань, закрывающую круглую вывеску у входа в здание, на которой изображен американский герб и написано название посольства. «От имени 45-го президента США мы официально и впервые приветствуем вас в посольстве США здесь, в Иерусалиме — столице Израиля»,— сказала Иванка Трамп.



Для премьер-министра Израиля церемония оказалась важной не только с политической точки зрения. Биньямин Нетаньяху рассказал собравшимся, что первые три года своей жизни он провел фактически на соседней с новым посольством улице. «Я помню, как мать мне говорила, что нельзя идти дальше, там стреляют снайперы, сегодня же здесь открылось посольство нашего самого большого союзника — США»,— поделился он воспоминаниями детства.



Накануне на приеме в честь открытия посольства Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру США и перенести свои дипмиссии в Иерусалим.

«Правда не только в том, что Иерусалим на протяжении тысячелетий был столицей еврейского народа и столицей нашего государства с момента основания, правда еще и в том, что в рамках любого мирного соглашения, которое только можно вообразить, Иерусалим останется столицей Израиля»,— добавил он.



Впрочем, не все в Израиле разделяют его точку зрения. Как сказал в понедельник “Ъ” депутат левой партии «Мерец» Илан Гилон, «Иерусалим уже более 3 тыс. лет является столицей еврейского народа, и чтобы это знать, мне не нужен ни Биби (Биньямин Нетаньяху.— “Ъ”), ни Трамп». «Они используют нас, а на деле никакой пользы от открытия посольства не будет. Это не историческое событие, и мы еще увидим его последствия»,— подчеркнул господин Гилон.



В то же время присутствовавшие на церемонии американские политики продолжали заверять, что мир на Ближнем Востоке возможен. В частности, надежду на это выразил в своем выступлении Джаред Кушнер, сделав акцент на палестинских протестах, которые начались еще в конце марта. «Как мы видели из протестов прошлого месяца, и даже сегодня те, кто провоцирует насилие, являются частью проблемы, а не частью решения»,— подчеркнул он.



К моменту, когда он произнес эти слова, уже было известно, что в понедельник в столкновениях с израильскими военными погибли более 50 человек, свыше 2 тыс. пострадали. Протесты проходили по всей Палестине — и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа.



Вышли на улицу и несколько сотен жителей Иерусалима. Они смогли дойти до соседней с посольством улицы. В этом месте открывался прекрасный вид на здание, и его как наблюдательный пункт заранее облюбовали журналисты. К моменту открытия посольства сюда пришли около 50 представителей израильских левых и религиозных антисионистских организаций. Последние в принципе не признают существование государства Израиль. Вскоре к ним присоединились арабские жители Восточного Иерусалима, а также пять арабских членов кнессета. Арабы подняли палестинские флаги и начали выкрикивать лозунги, призывающие к окончанию «оккупации», в том числе: «С нашей кровью и слезами мы выкупим вас, Палестина». Полицейские сочли это подстрекательством и попытались оттеснить протестующих, был применен слезоточивый газ. По данным полиции, были арестованы десять человек. Участники демонстрации рассказали “Ъ”, что в давке пострадали по меньшей мере четыре человека. Одному из них стало плохо с сердцем. Среди пострадавших была и депутат Кнессета от Объединенного арабского списка Аида Тума-Сулейман. У нее опухла рука. «Мы пришли сюда, чтобы протестовать против решения о переносе посольства. Аль-Кудс (так арабы называют Восточный Иерусалим.— “Ъ”) был, есть и останется арабским»,— сказала она “Ъ”.



В таком же духе говорили и другие участники демонстрации. После того как протестанты убрали флаги и отошли от места, с которого просматривалось посольство, полиция позволила им продолжить митинг. Впрочем, это не понравилось жителям соседних домов. С одного из балконов протестующих начали поливать водой из шланга. Но демонстранты отнесись к этому миролюбиво. Они демонстративно ловили капли воды и умывались ими, махали собравшимся на балконах жильцам.



Для Палестины же этот день стал самым кровавым в истории палестино-израильского конфликта после войны в секторе Газа в 2014 году. По словам палестинского лидера Махмуда Аббаса, перенос американского посольства в Иерусалим — «поселенческого аванпоста» — привел к росту нестабильности в регионе. Он осудил «массовые убийства» и объявил о трех днях траура. Со своей стороны, движение «Хамас», которое контролирует сектор Газа, обещало продолжить протесты.



Биньямин Нетаньяху назвал действия израильской армии «самозащитой». «Террористическая организация “Хамас” заявляет, что она намерена уничтожить Израиль, и направляет тысячи людей, чтобы прорваться через забор на границе именно с этой целью,— объявил он.— Мы будем продолжать действовать решительно, чтобы защитить наш суверенитет и наших граждан».



Во вторник по инициативе Кувейта Совбез ООН на специальном заседании может обсудить ситуацию в секторе Газа.



Как ожидается, в ближайшее время в Иерусалим свои посольства перенесут Гватемала и Парагвай. Россия, как напомнил в понедельник и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров, негативно относится к открытию посольства США в Иерусалиме, считая этот шаг «ревизией международных договоренностей».

Марианна Беленькая

Источник - "Коммерсанть"