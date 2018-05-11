США бросают $15 миллионов на промывку мозгов в Центральной Азии

Промыть мозги Центральной Азии
Об этом говорится в контракте Агентства по международному развитию США (ЮСАИД). Госдеп намерен поддерживать (точнее, покупать) местных журналистов и повышать "медиаграмотность" населения, чтобы оно "лучше понимало роль информации в демократической системе".
По мнению авторов документа, местный народ плохо разбирается в новостях, а доморощенные журналисты сплошь "тупят", не имея "независимых" источников. С ними и "помогут" заботливые американцы.
Особенно их волнует, что жители Средней Азии в силу своей медийной малограмотности склонны "к неверному пониманию мировых событий". То есть, слишком много верят российским СМИ. А это, дескать, "позволяет авторитарным режимам в странах региона формировать общественное мнение, препятствует проведению демократических реформ, а также подрывает свободу слова, СМИ и транспарентность".
Иными словами, народ не понимает, что нынешних политических лидеров региона надо поскорее смахнуть.
Как все это будет выглядеть?
Первое - техническая и организационная поддержка медиакомпаний и журналистов, повышение их профессионализма и решение проблемы финансовой жизнеспособности и самодостаточности. Проще говоря, станут сыпать гранты налево и направо, возить "продажных писак" по заграницам.
Второе – будут учить "мыслить критически" в основном студенческую молодежь, чтобы она верила исключительно Би-Би-Си, Немецкой волне и разным "Озодликам".
Третье – будут выкручивать руки местным властям, чтобы предельно "облегчить" законодательство в сфере СМИ.
Эксперт Дмитрий Верхотуров убежден, что 15 миллионов долларов на пустяки не кидают, цель - в смене режимов и политической ориентации стран Центральной Азии, которые уверенно себя чувствуют в союзе с Китаем и Россией. Для чего Вашингтону нужно создать идеологический плацдарм, завербовать сторонников. А потом продвинуть "спящих" в органы власти, вывести людей на новые майданы с требованиями "свободы".
-Это первые информационные залпы большой войны, считает эксперт. И наглое вмешательство во внутренние дела, добавим от себя.
Впрочем, есть надежда, что Вашингтон выбросит деньги на ветер. В Центральной Азии хорошо знают и помнят роль западных СМИ и "независимых" журналистов в свержении первого президента Киргизии Аскара Акаева, в "Казахгейте" вокруг Нурсултана Назарбаева, в разжигании мятежа в Андижане, в гражданской войне в Таджикистане. Этих и других уроков, думается, вполне достаточно.
Источник - vesti.uz
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!