США бросают $15 миллионов на промывку мозгов в Центральной Азии

Промыть мозги Центральной Азии

Об этом говорится в контракте Агентства по международному развитию США (ЮСАИД). Госдеп намерен поддерживать (точнее, покупать) местных журналистов и повышать "медиаграмотность" населения, чтобы оно "лучше понимало роль информации в демократической системе".

По мнению авторов документа, местный народ плохо разбирается в новостях, а доморощенные журналисты сплошь "тупят", не имея "независимых" источников. С ними и "помогут" заботливые американцы.

Особенно их волнует, что жители Средней Азии в силу своей медийной малограмотности склонны "к неверному пониманию мировых событий". То есть, слишком много верят российским СМИ. А это, дескать, "позволяет авторитарным режимам в странах региона формировать общественное мнение, препятствует проведению демократических реформ, а также подрывает свободу слова, СМИ и транспарентность".

Иными словами, народ не понимает, что нынешних политических лидеров региона надо поскорее смахнуть.

Как все это будет выглядеть?

Первое - техническая и организационная поддержка медиакомпаний и журналистов, повышение их профессионализма и решение проблемы финансовой жизнеспособности и самодостаточности. Проще говоря, станут сыпать гранты налево и направо, возить "продажных писак" по заграницам.

Второе – будут учить "мыслить критически" в основном студенческую молодежь, чтобы она верила исключительно Би-Би-Си, Немецкой волне и разным "Озодликам".

Третье – будут выкручивать руки местным властям, чтобы предельно "облегчить" законодательство в сфере СМИ.

Эксперт Дмитрий Верхотуров убежден, что 15 миллионов долларов на пустяки не кидают, цель - в смене режимов и политической ориентации стран Центральной Азии, которые уверенно себя чувствуют в союзе с Китаем и Россией. Для чего Вашингтону нужно создать идеологический плацдарм, завербовать сторонников. А потом продвинуть "спящих" в органы власти, вывести людей на новые майданы с требованиями "свободы".

-Это первые информационные залпы большой войны, считает эксперт. И наглое вмешательство во внутренние дела, добавим от себя.

Впрочем, есть надежда, что Вашингтон выбросит деньги на ветер. В Центральной Азии хорошо знают и помнят роль западных СМИ и "независимых" журналистов в свержении первого президента Киргизии Аскара Акаева, в "Казахгейте" вокруг Нурсултана Назарбаева, в разжигании мятежа в Андижане, в гражданской войне в Таджикистане. Этих и других уроков, думается, вполне достаточно.

Источник - vesti.uz