Дочь Кадырова получила престижную премию в мире моды

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова, возглавляющая модный дом Firdaws, получила премию в рамках ежегодной церемонии вручения наград мира моды Fashion New Year Awards 2018 за показ коллекции женской одежды "Горная жемчужина".
В Москве проходит ежегодная церемония вручения наград мира моды Fashion New Year Awards 2018. Премию Айшат Кадыровой за "Лучший показ" вручала фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, которая пожелала развития и процветания дому моды Firdaws в 2018 году.
"Айшат, вы по-настоящему достойны этой премии, потому что ваш бренд сегодня стал очень интернациональным. Очень красивое fashion-show, которое я видела последний раз: цвета, материалы, само шоу. Чувствуется, что вы вложили в этот бренд всю свою душу", — сказала Вербер во время вручения.
Айшат является президентом и креативным директором дома моды Firdaws, созданным ее матерью Медни Кадыровой в 2009 году. В конце октября в рамках Mercedes Benz Fashion Week прошел показ новой коллекции для женщин Айшат Кадыровой "Горная жемчужина" — из 50 платьев и аксессуаров. Это была вторая коллекция, созданная модельером.
РИА Новости
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