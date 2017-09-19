Иранский эксперт знает, какова стратегия США по Афганистану

Президент США Дональд Трамп объявил новую стратегию США в отношении Афганистана. Статью об этом опубликовал иранский политолог Аббас Фияз.

Как отмечает в своей публикации эксперт аналитического центра изучений Центральной Азии и Афганистана «Восточный Иран»: «Новая стратегия США в отношении Исламской Республики Афганистан была объявлена 21 августа текущего года американским лидером Дональдом Трампом.

Президент США озвучил ее во время своего телевизионного выступления на военной базе, вблизи Вашингтона, неподалеку от кладбища. Именно здесь было похоронено большое число солдат из 2 тыс. 400 убитых американских военнослужащих в Афганистане.

В своем выступлении, глава Соединенных Штатов акцентировал внимание на том, чтобы войска США остались на территории Афганистана, так как «позиции боевиков постепенно укрепляются». «Вывод американского контингента из этой страны будет способствовать созданию вакуума, который будет заполнен террористами», - добавил он.

Что касается основных тезисов выступления Д. Трампа, то их можно свести к следующим:

Не разглашать секретные сведения о присутствии американских военных в Афганистане. Об этом будет объявлено командованием военнослужащих в нужное время. Все обязательства США перед Афганистаном являются взаимными и Кабул также должен выполнить свои договоренности перед Америкой. Соединенные Штаты имеют точные сведения о том, что Пакистан предоставляет убежище Талибам и, при необходимости, может их обнародовать. Приоритетной деятельностью военной кампании США в Афганистане является ликвидация террористических группировок «ИГИЛ» и «Аль-Каида» в Афганистане, а также снижение влияния «Талибана» в Кабуле. После того, как США проведет эффективную военную кампанию в Афганистане, в новой политической системе будут задействованы представители от движения «Талибан». Следует рассмотреть возможность влияния Индии на политику Афганистана, а также расширить сферу влияния Нью-Дели на юге Азии и в районе Тихого Океана.

После того, как эта стратегия Д. Трампа была объявлена, ведущие аналитики, политологи, представители правительства и политических групп стали проводить ее глубокий анализ.

В данной публикации, Аббас Фияз отвечает на вопрос, возможно ли противостояние США и Пакистана после того, как Америка объявила о своем видении ситуации в Исламской Республике Афганистан.

Через день после выступления американского лидера, госсекретарь США, Рекс Тиллерсон выступил с более содержательным докладом, где он обрисовал позицию Соединенных Штатов по отношению к Пакистану.

«Если Пакистан продолжит оказывать поддержку террористам, есть большая вероятность того, что мы не сможем принять официальный Исламабад в качестве своего союзника», - отметил в своем выступлении американский госсекретарь.

«Пакистан не только предоставляет для боевиков убежище, но и всячески поддерживает их, когда они ведут боевые действия в отношении американских военнослужащих. Несмотря на то, что у США всегда были хорошие отношения с Пакистаном, в последние годы ощущаются большие разногласия между странами.

Отношения Соединенных Штатов и Пакистана во многом зависят от того, как именно Исламабад будет бороться с терроризмом. Пакистан должен занять жесткую позицию в отношении радикалов», - цитирует ИА «Fars News» слова Тиллерсона.

Госсекретарь Соединенных Штатов высказал и точку зрения американской власти в отношении террористических угроз: «Соединенные Штаты имеют право проводить боевые действия и размещать свои воинские контингенты везде, где есть террористы.

В то же время, Соединенные Штаты предупреждают, что против людей, организаций или стран, которые предоставляют убежище террористам, спецслужбы будут проводить антитеррористические операции», - дополнил Тиллерсон.

Ответ Пакистана политическим деятелям из США не заставил себя долго ждать. Основная мысль Исламабада в том, что Пакистан ведет честную борьбу и терпит много поражений. Власти страны подчеркивают полную безрезультативность американской стратегии в решении проблем безопасности Афганистана. Исламабад не считает лучшим решением увеличение воинского контингента в Афганистане.

Председатель Сената Пакистана, Раза Раббани так прокомментировал новую инициативу США: «Пакистан во многом похож с Вьетнамом и, если Д. Трамп хочет, чтобы Пакистан стал кладбищем для американских солдат, мы поддержим это». В то же время, он отметил, что его слова являются личным высказыванием и не отражают официальную позицию Афганистана.

По словам министра иностранных дел Пакистана, Сартаджа Азиза «Пакистан не нуждается в финансовой помощи США, а страна, опираясь на свои силы, будет всячески бороться с террористами».

Командующий армией Пакистана, Камар Джавед Баджва отметил, что «его стране не нужна помощь Америки. Она лишь хочет, чтобы Вашингтон признал усилия и роль Исламабада в борьбе с террористическими группировками».

Комитет национальной безопасности Пакистана, в рамках совместного заседания с участием высокопоставленных политиков и военных назвал последние антипакистанские высказывания Трампа «абсолютно безосновательными» и подчеркнул, что, обвиняя Пакистан, Америка не сможет развязать узел, который она создала в этой стране.

В официальном заявлении комитета указано, что «США должна уважать те жертвы, которые понес Исламабад на пути борьбы с терроризмом. Страна потерпела финансовый убыток на более чем $120 млрд, сражаясь с боевиками».

В официальном документе было также отмечено, что «выплаченные Пакистану финансовые средства не являлись безвозмездной помощью, а были лишь частью тех денег, которые Америка должна была заплатить Пакистану за использование определенных участков территории и воздушных коридоров страны с 2001 года. По этой причине, их нельзя назвать финансовой помощью».

В заявлении Пакистана указано, что пакистанские политики и военные считают Соединенные Штаты ответственными за присутствие террористических групп на территории афганского государства.

Пакистан просит США принять срочные и неотложные меры для того, чтобы уничтожить убежища террористов и их командные пункты. Пакистан желает мира и стабильности для народа Афганистана, так как реализацию своих национальных интересов, Исламабад может рассматривать только вместе с мирным Кабулом. В то же время, Пакистан будет отстаивать свой национальный суверенитет и территориальную целостность всеми возможными способами, включая и военные», - говорится в пакистанском коммюнике.

В качестве примера, иранский политолог приводит диалог между экспертом по Афганистану, Салеемой Сафи и ведущим политической программы «Джерге» на канале «Geo».

Сафи, в рамках этой телепередачи также говорил о новой стратегии Америки. «Вашингтон не преследует цели отстранить Исламабад или разорвать отношения с ним. В то же время, основная цель Трампа и американских политиков в том, чтобы оказать давление для того, чтобы сделать Пакистан «более сговорчивым»», - выразил свою точку зрения аналитик.

В беседе, он также указал на убийство лидера талибов, муллы Ахтар Мансура в пакистанской провинции Белуджистан, а также привел слова пакистанского генерала, Первеза Мушаррафа о том, что «Исламабад ведет двойную игру с Вашингтоном»

«Американцы не могут доверять Пакистану ни под какими условиями, а проведение боевых действий в Северном Вазиристане и посещение американскими чиновниками районов боевых действий не решает ни одной проблемы», - уточнил Сафи.

Судя по высказываниям и данным, приведенным выше, становится очевидным то, что без Пакистана, вся новая стратегия американского лидера становится полностью бессмысленной.

Это подчеркивают следующие высказывания Салеема Сафи: «Весь прошлый неудачный опыт ведения боевых действий Соединенными Штатами при правлении Барака Обамы и Джорджа Буша должен был достаточен для того, чтобы страна не повторяла своих прежних ошибок.

Именно по причине огромного числа американских военных в Афганистане, Трамп не озвучивает точное число солдат и офицеров, которые служат в Исламской Республике Афганистан.

США не хочет, чтобы военных привозили в цинковых гробах. По этой причине, страна и прилагает все усилия для того, чтобы договориться с правительствами Афганистана, Пакистана и Индии о совместном ведении боевых действий против террористов в этом государстве.

Несмотря на то, что американские власти используют все уловки для того, чтобы Индия направила своих военных в Афганистан, однако, индусы не испытывают особого желания участвовать в этой операции. Официальный Нью-Дели хочет, чтобы Исламабад сотрудничал в антитеррористической операции с Вашингтоном.

Так как США и Пакистан никак не могут прийти к компромиссу, то, в случае, если Вашингтон предоставит Нью-Дели возможность войти через Афганистан и нанести удар по Пакистану, ситуация будет критичной и пакистанская армия использует все свои силы для нанесения удара по США», - подчеркнул пакистанский эксперт по Афганистану.

По мнению Сафи, вся политика США по отношению к Пакистану – это лишь возможность властей Индии усилить свое лобби в США. Сама ситуация, когда пакистанские лидеры заняты внутренними междоусобицами, позволяет индийским властям реализовать собственные геополитические интересы, согласовав их с Вашингтоном.

Рассмотрев кризис в Афганистане с различных точек зрения, иранский аналитик задает главный вопрос: «Что же будет итогом противостояния двух государств и какие инструменты будут использоваться США и Пакистаном для того, чтобы каждый мог одержать собственную победу?»

Первое, что следует отметить, так это то, что ни Америка и не Пакистан пока полностью «не разочаровались» друг в друге. США надеется на то, что они смогут склонить Пакистан к сотрудничеству с Соединенными Штатами для того, чтобы урегулировать кризис в Афганистане и прекратить поддержку талибов

Для этого, Вашингтон применяет давление и угрозы. Вероятно, американцы до сих пор помнят о том, каким Пакистан стал покорным после событий 11 сентября 2001 года. В то время, бывший на данной должности первый зам госсекретаря США, Ричарда Армитидж пригрозил Исламабаду, что «если он не будет сотрудничать с Америкой в борьбе с «Талибами» и «Аль-Каидой», то страна погрузит Пакистан в каменный век».

Однако, ситуация в настоящее время резко отличается от того, что было после событий 11 сентября. В настоящее время, угрозы США не имеют такого масштаба, да и положение Пакистана не такое, чтобы подчиняться Америке.

Сегодня, Пакистан имеет более теплые и тесные отношения с Китаем и Россией. Значительные инвестиции КНР в Пакистан с одной стороны, и близость Пакистана к России с другой стороны, ставят страну перед альтернативными выборами. Все это является препятствием перед любыми угрозами безопасности Исламабада.

Такое положение дел дает возможность Пакистану проявлять удивительную стойкость перед нападками США. В то же время, Исламабад старается и в этом вопросе так урегулировать ситуацию, чтобы его отношения со Штатами не привели к военному или экономическому противостоянию. Скорее всего, Пакистан сделает некоторые уступки Соединенным Штатам или же предоставит часть (!) талибов в качестве «обменной валюты».

Между тем, для Пакистана самую большую угрозу предоставляют не военное вторжение американцев, что сделать невозможно (за исключением определенных районов), а также не отсутствие финансирования со стороны Америки и не политическое давление Штатов.

Самая большая угроза для Пакистана – это расширенное сотрудничество Америки с Индией и передача Нью-Дели контроля над безопасностью в Южной Азии. Именно этот аспект является самым неприятным для пакистанских властей.

В свою очередь, пакистанцы хотят сохранить дружественные отношения с США и избежать серьезного и противостояния с этой страной, так как у них есть и негативный опыт «общения» с американцами.

Если они будут достаточно терпеливы и осторожны, то смогут обойти пакистано-американский конфликт. Однако, если США усилят свое давление на Пакистан и будут отстаивать свои интересы, то Пакистану есть чем ответить. В этом случае, Штаты вынуждены продумать другие варианты воздействия на страну.

Что в этом случае может предпринять Исламабад?

Первый вариант – это начать активные боевые действия в Афганистане. Все знают, что Пакистан, а в частности службы безопасности этой страны имеют возможность спровоцировать новый кризис в Афганистане. В этом случае, возрастет число жертв афганских военных, мирного населения этой страны и иностранного воинского контингента, в том числе американского. Это, в свою очередь, приведет к сильному общественному давлению над афганским и американским правительствами.

Другой вариант заключается в больших контактах Пакистана с Китаем, исламскими республиками и Россией. Исламабад может расширить свое военное сотрудничество с Китаем и подготовить почву для военного присутствия КНР и РФ в теплых водах Оманского моря и Индийского океана. Кроме этого, используя достаточно хорошие связями с арабами, пакистанские власти могут предпринять меры для контроля Соединенных Штатов.

Таким образом, Пакистан может создать преграды для любого мирного процесса в Афганистане и, таким образом, продемонстрировать свое влияние.

В то же время, Исламабад может предпринять более жесткие меры, ограничив Америку в использовании территории и воздушного пространства Пакистана. Подобный прецедент уже был в прошлые годы, когда военные США атаковали пограничный пункт Пакистана. После того, как Пакистан запретил США летать над страной и использовать пакистанские территории для своих нужд, США пошли на уступки.

Для того, чтобы реализовать подобный сценарий, пакистанские власти провоцируют антиамериканские настроения среди религиозных сил страны и проводят масштабные уличные демонстрации. Их главная цель – «набить цену» соглашений между США и Пакистаном.

В целом, вполне очевидно, что противоборствующие стороны (США и Пакистан) могут создать друг для друга серьезные проблемы.

Можно предположить, что США всячески надеются на то, что Пакистан откажется от своей «козырной карты» в виде Афганистана в региональных играх. В то же время, «отдав» Кабул американцам Пакистан будет полностью беззащитен перед Индией и США, потеряв инструменты своего влияния для того, чтобы осуществить свои геополитические интересы.

Увы, в настоящее время, действия каждой из сторон уже не играют особой роли в том, чтобы улучшить ситуацию в стране. В то же время, они стороны могут лишь разрушить потенциал друг друга, но не защитить свои интересы.

В этих условиях, действия Соединенных Штатов являются выбором «между тем, что плохо и тем, что еще хуже". В то же время, любые действия Америки ведут к «цугцвангу» для Пакистана.

Так, давление США и усиление влияния Индии при поддержке Америки в регионе осложнит ситуацию для Пакистана. Однако, в то же время, и отступить от своих позиций Исламабад не может, так как это «сведет на нет» все стратегические инициативы этой страны.

Пакистан может полностью сдаться только в том случае, если он пересмотрит свои геополитические интересы в регионе и умерит или уменьшит свои претензии к США и Индии. Увы, это невозможно в краткосрочной перспективе.

В итоге, Пакистан для того, чтобы не пришлось выбирать между этими двумя вариантами, которые являются достаточно плохими для него, несомненно, будет стараться не усиливать кризис, а направит свои усилия на то, чтобы выиграть время, продолжить политические игры, лоббировать свои интересы в других государствах и убедить американцев в том, что они без Пакистана не в состоянии решить афганский кризис.

С другой стороны, США должна вести себя с Пакистаном так, чтобы обеспечить себе доступ к Афганистану при минимальном уровне сотрудничества с Исламабадом. В нынешних условиях для Америки нет лучшей альтернативы, чем Пакистан в решении проблемы с Афганистаном.

Это, в свою очередь, говорит о том, что США не преследуют цель усилить конфликт с Пакистаном и хотят сохранить со страной дружественные отношения.

«В этом случае, если Америка на самом деле хочет решить проблему безопасности Исламской Республики Афганистан, то она не будет предпринимать меры для ухудшения ситуации в этой стране и регионе. Однако, если вся стратегия является лишь «политической игрой» и Америка хочет распространить свое влияние и обеспечить продолжение военного присутствия в Афганистане, то она не только будет провоцировать новый конфликт, но и принесет в жертву своего давнего союзника – Пакистан», - приходит к выводу иранский аналитик.