Мать 13-ти сыновей пообещала рожать, пока не появится дочь

Пара утверждает, что они не остановятся и будут рожать до тех пор, пока не появится девочка.

Супружеская пара из Бразилии недавно отпраздновала рождение нового члена семьи. Это уже 13-й их ребенок. И все мальчики.

40-летний фермер Иренеу Круз и его жена Джусиклейда Сильва женаты уже двадцать лет. Когда пара готовилась к рождению первого ребенка, они договорились, что муж будет давать имена мальчикам, а жена — девочкам. До сих пор Джусиклейда не дала имени ни одному из своих 13 детей — все они мальчики.

«Я всегда восхищался такими футболистами, как Ривалдо, Роберто Карлос, Роналдиньо и Робиньо. У самых лучших футболистов имена начинаются с буквы “Р”. Я решил почтить южноамериканский футбол и назвать своих сыновей в честь любимых футболистов»,- говорит Круз.

Недавно у пары родился ребенок — Роналду. Они надеялись, что 13-й номер будет счастливым и у них будет девочка. Но когда акушерка сказала, что родился мальчик, пара поклялась продолжать попытки.

Помимо того что Иренеу — большой фанат футбола, он еще и выступает в качестве арбитра на футбольных матчах между командой своих сыновей и ребятами из соседних деревень. Такие встречи проводятся каждые выходные. Круз мечтает, что однажды его сыновья будут играть за сборную Бразилии.

Самому старшему сыну 18 лет, младшему меньше года. Всех детей Иренеу назвал в честь любимых футболистов: Робсон, Рейнан, Рауан, Рубенс, Ривалдо, Руан, Рамон, Ринкон, Рикельме, Рамирес, Райлсон, Рафаэль и Роналду.





По мнению экспертов, шанс родить 13 мальчиков подряд составляет 1 к 8 тысячам. Это делает семью Круза одной из самых редких в мире.

Хотя Джусиклейда и не дала имя ни одному из своих детей, она говорит, что счастлива: «На обед я варю килограмм риса, килограмм бобов и большой пакет макарон. Конечно, бывают моменты, когда тяжело, но в нашей семье никто не голодает. Если у нас есть один ломоть хлеба, он делится поровну на всех». Но многодетная мать не теряет надежды родить девочку.