Пострадавших среди граждан Кыргызстана в результате взрыва нефтяного танкера в Пакистане не имеется

В провинции Пенджаб, Пакистан, произошел мощный взрыв: погибло более 140 человек
Бишкек, “Саясат.kg”. Вчера, 25 июня вблизи н.п. Бахавалпура провинции Пенджаб Исламской Республики Пакистан произошел мощный взрыв, в результате которого 142 человека погибло, более 200 пострадало.
По официальным данным, чрезвычайное происшествие произошло из-за воспламенения перевернувшегося бака нефтяного танкера, попавшего в ДТП. Утечка большого объема нефтепродуктов также затопило близ находящееся селение.
С целью возможного оказания необходимого содействия, Посольством КР в ИРП проводится соответствующая работа по выяснению возможных участников ДТП из числа граждан Кыргызстана.
По предварительным данным, пострадавших среди граждан Кыргызской Республики не имеется.
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