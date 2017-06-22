Ученые придумали, как заряжать телефоны с помощью мочи

Британские ученые придумали, как заряжать электронные устройства с помощью мочи. Это стало возможно благодаря необычному устройству, сообщает Life.ru.
Разработчики британской компании Bristol Robotics Lab придумали способ превращать обыкновенную мочу в электричество.
Несколько цилиндров наполнены специальными микроорганизмами. Они питаются элементами, которые содержатся в сточных водах и моче.
В ходе этого процесса вырабатываются электроны, которые далее могут быть использованы в качестве источника электричества.
Эти особые микроорганизмы сами ищут "вкусные" для них вещества и потребляют их.
В каждое устройство, разработанное британскими учеными, помещается до двух литров мочи.
Из этого объема микроорганизмы могут выработать от 30 до 40 милливатт.
Пока еще объем получаемого электричества очень мал, но вскоре от такого девайса можно будет заряжать телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства.
Кроме того, он может послужить питанием для некоторых источников света малой мощности.
Источник: NUR.KZ
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