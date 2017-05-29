18-летняя девушка выставила на продажу девственность ради квартиры и авто (фото)

18-летняя девушка по имени Ким выставила на торги свое целомудрие на сайте эскорт-услуг.

Вырученные средства она планирует потратить на покупку квартиры, автомобиля и оплаты учебы, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Thesun.co.uk.

Ким, которая является наполовину австрийкой и наполовину немкой, хочет учиться где-нибудь в Германии или в австрийской Вене.



Для осуществления своей мечты Ким обратилась к агентству «Эскорт для Золушки».



Ее невинность была подтверждена медиками, но потенциальный «покупатель» может провести собственный тест и «осмотреть» девушку.



В своем профайле девушка рассказывает, что любит апельсиновый сок, греческую еду и розы.



Выставить на продажу девственность Ким решила после поступка Александры Кефрен, румынской модели, которая продала свою невинность неназванному бизнесмену из Гонконга за 2 миллиона фунтов.



Первоначальная ставка за предложенный девушкой «товар» начинается от 86 640 фунтов стерлингов (112, 3 тысячи долларов), из которых 20% идут в качестве платы агентству.



Напомним, ранее мы писали, что молодая девушка из Восточной Европы Александра в прямом эфире ток-шоу заявила, что намерена организовать аукцион на свою девственность.



Позже семья Александры пригрозила отказаться от нее, если она решится выставить на торги свое целомудрие.



Однако девушка все же продала свою девственность на аукционе бизнесмену из Гонконга за 2 миллиона фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона долларов).



Источник - Nur.kz