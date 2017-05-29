Глава Пентагона: война с Северной Кореей станет катастрофой

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что если ситуацию с КНДР не удастся разрешить дипломатическим путем, и дело дойдет до военных действий, это станет катастрофой, сообщает EuAsia Daily.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса , нынешний северокорейский режим уже сейчас представляет угрозу для региона, в частности для Южной Кореи и Японии.



«В случае войны они (КНДР) будут также представлять угрозу для Китая и России», — подчеркнул глава Пентагона в эфире телеканала CBS.



Как заявил Мэттис, вооруженный конфликт с Северной Кореей стал бы «самой тяжелой битвой в жизни многих людей».



Он напомнил, что КНДР обладает большим количеством артиллерийских и ракетных систем.



Со своей стороны северокорейский лидер Ким Чен Ын буквально сегодня похвалил разработчиков систем ПВО и военных за успешное испытание новой системы и приказал производить ее столько, чтобы «она покрывала всю страну, как лес».



При этом в северокорейских СМИ продолжается победоносная риторика. 26 мая центральная газета КНДР «Нодон синмун» написала, что гибель США — лишь дело времени.



Источник - NUR.kz