Американские дипломаты допросили трехмесячного "террориста" в Лондоне

Сотрудники американского посольства в Лондоне допросили трехмесячного ребенка после того, как его дедушка по ошибке назвал малыша террористом при заполнении визовой анкеты, сообщает газета Guardian.



По данным издания, дедушка трехмесячного Харви Кеньона-Кэйрнса по ошибке ответил "да" на вопрос: "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?". После этого ребенка вызвали на "разговор" в посольство.



"Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред", — цитирует газета слова 62-летнего Пола Кеньона, который планировал отправиться в путешествие во Флориду.



​По его словам, ребенок "прекрасно вел себя в ходе допроса и ни разу не заплакал". Кеньон также посетовал на отсутствие чувства юмора у дипломатов, которые "не заметили комичность" происходящего.



"Безусловно, он не имеет никакого отношения к геноциду и шпионажу, однако несколько раз он саботировал свои подгузники, хотя об этом я умолчал в посольстве", — пошутил мужчина.



В результате семье пришлось потратить дополнительные 3000 фунтов стерлингов из-за первоначального отказа в получении визы. Сам Кеньон назвал свою ошибку "очень дорогой".



РИА Новости