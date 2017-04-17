Сотрудники американского посольства в Лондоне допросили трехмесячного ребенка после того, как его дедушка по ошибке назвал малыша террористом при заполнении визовой анкеты, сообщает газета Guardian.
По данным издания, дедушка трехмесячного Харви Кеньона-Кэйрнса по ошибке ответил "да" на вопрос: "Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?". После этого ребенка вызвали на "разговор" в посольство.
"Я не мог поверить, что они не увидели, что это была чистой воды ошибка, и что трехмесячный ребенок не может никому причинить вред", — цитирует газета слова 62-летнего Пола Кеньона, который планировал отправиться в путешествие во Флориду.
По его словам, ребенок "прекрасно вел себя в ходе допроса и ни разу не заплакал". Кеньон также посетовал на отсутствие чувства юмора у дипломатов, которые "не заметили комичность" происходящего.
"Безусловно, он не имеет никакого отношения к геноциду и шпионажу, однако несколько раз он саботировал свои подгузники, хотя об этом я умолчал в посольстве", — пошутил мужчина.
В результате семье пришлось потратить дополнительные 3000 фунтов стерлингов из-за первоначального отказа в получении визы. Сам Кеньон назвал свою ошибку "очень дорогой".
РИА Новости
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