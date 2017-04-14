СМИ: США готовы нанести удар по Северной Корее

США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа «Томагавк»
США могут нанести превентивный удар по Северной Корее, если убедятся в том, что страна намерена провести ядерные испытания. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской разведке.
США разместили два эсминца, оснащенных крылатыми ракетами типа «Томагавк», сообщили чиновники. Один из боевых кораблей, как отмечается, расположен менее чем в 500 км от площадки для ядерных испытаний КНДР.
Кроме того, тяжелые бомбардировщики американских ВВС разместились на острове Гуам. Они, как подчеркивается, тоже готовы атаковать «по необходимости».
В то же время в Северной Корее предупредили, что ударят по США ядерным оружием, если зафиксируют атаку с американской стороны.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал запланированной отправку ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову.
Nur.kz
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