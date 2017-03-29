В России секс с чиновниками хотят приравнять к взятке

В России собираются наказывать за любую попытку доставить удовольствие крупному руководителю, передает "Комсомольская правда".



Проблемой оказания «нематериальных услуг» ради собственной выгоды обеспокоились в российском Минюсте. Сотрудники уже принялись разрабатывать законопроект, расширяющий понятие взятки.



Что же может попасть в перечень? Первым пунктом пойдут интим-услуги. Чтобы подмазаться к большому боссу, их чаще всего и используют. Вот попарился чиновник в бане с девочками, обменял свою подпись на секс – получай срок.



Одними связями с дамами с низкой социальной ответственностью дело не ограничится. Не смогут начальники пристраивать на теплые должности своих жен или друзей. Трудоустройство по блату тоже станет взяткой.



Грозит наказание и ректорам, пристроившим мажоров в университет ради деловых связей с их богатыми папочками.



Сейчас за нематериальное вознаграждение коррупционера привлечь к ответственности силовикам очень сложно, поэтому нужны изменения в законе.



"Организовать для какого-нибудь чиновника сауну с проститутками тоже денег стоит, только передают купюры не на руки, а через невидимые услуги. Примеров таких мы знаем немало. Некоторые используют секс для продвижения по карьерной лестнице.



Большие начальники могут устраивать на работу своих любовниц просто за красивые глазки. Это нужно было давно прекращать. И доказать такое нарушение тоже не сложно.



Нужно заявление, показания участников процесса или ловить нарушителя с поличным. Дальше многое зависит от опытности оперативника", - рассказал «КП» председатель российского Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

NUR.kz