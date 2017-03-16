Исследование: Telegram и WhatsApp можно взломать одной картинкой

Telegram и WhatsApp приняли меры для исправления ситуации
Мессенджеры WhatsApp и Telegram могут оказаться уязвимыми для вирусов, если пользователи откроют присланную злоумышленником картинку, заявили исследователи компании Check Point, занимающейся компьютерной безопасностью.
Взлом произойдет, если изображение снабжено специальным кодом, гласит сообщение в блоге компании.
Вредоносный код может получить доступ к контакт-листу и автоматически отправлять зараженную информацию всем, кто находится в списке.
Telegram и WhatsApp приняли меры для исправления ситуации, однако настоятельно рекомендуют не открывать файлы от незнакомых собеседников.
РИА Новости.
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