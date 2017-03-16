Исследование: Telegram и WhatsApp можно взломать одной картинкой

Telegram и WhatsApp приняли меры для исправления ситуации

Мессенджеры WhatsApp и Telegram могут оказаться уязвимыми для вирусов, если пользователи откроют присланную злоумышленником картинку, заявили исследователи компании Check Point, занимающейся компьютерной безопасностью.



Взлом произойдет, если изображение снабжено специальным кодом, гласит сообщение в блоге компании.



Вредоносный код может получить доступ к контакт-листу и автоматически отправлять зараженную информацию всем, кто находится в списке.

Telegram и WhatsApp приняли меры для исправления ситуации, однако настоятельно рекомендуют не открывать файлы от незнакомых собеседников.

РИА Новости.