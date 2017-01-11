Впервые в Британии мужчина родит ребенка

Сам юноша изначально был женщиной, а в 2013 году стал принимать гормоны, чтобы сменить пол. Уже являясь мужчиной по документам, он планирует продолжить процесс после родов. Донора спермы Хейден нашел в социальных сетях.

«Такие случаи бывают, и в этом нет ничего странного. Забеременеть невозможно, только если была проведена окончательная операция по смене пола. Скорее всего, женщина просто заморозила яйцеклетку и получила гормональную терапию, а потом, когда уже решила забеременеть, временно прервала прием препаратов, чтобы восстановить цикл. В дальнейшем человек продолжает принимать их уже после родов, либо выкормив ребенка, либо оставив его на сухом вскармливании, и это никак не влияет на процесс по дальнейшей смене пола. Как правило в подобных случаях люди находят похожего на друга, подругу, либо на себя мужчину в качестве донора. Есть еще один вариант — выносить яйцеклетку своей партнерши в своей утробе. Все это никак не сказывается на развитии плода: люди рожают полноценных здоровых детей», – рассказал заведующий урологическим отделением, проводящий такие операции, Евгений ГРЕКОВ.

Nur.kz