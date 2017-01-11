Трехногая девушка озадачила пользователей сети (фото)

Пользователи форума Reddit обнаружили очередную оптическую иллюзию на фотографии с девушкой, которая на первый взгляд имеет три ноги.
В комментариях под фотографией на Imgur загадку попытались решить более сотни пользователей, а сам снимок набрал почти 200 тысяч просмотров за сутки.
Юзер с ником AMassiveTRexHoldingaBaby опубликовал фотографию с надписью «Я целую минуту пялился на снимок, прежде чем мой мозг понял, в чем дело».
Некоторые пользователи признались, что не смогли понять, каким образом у девушки появилась третья нога, даже после длительного разглядывания снимка. Другие предположили, что героиня снимка сидит на подушке, которая сливается с цветом колготок.
Большинство юзеров отмечают, что даже после того, как прочли в комментариях разгадку, не могут перестать видеть на фотографии трехногую девушку.
Секрет оптической иллюзии кроется в том, что позирующая девушка держит в руках вазу, которую можно разглядеть справа от ее коленей.
Источник - Nur.kz
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