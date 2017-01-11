Северокорейские стюардессы в мини-юбках взбудоражили Сеть

В Северной Корее выпустили необычный календарь с молодыми стюардессами в коротких юбках, сообщает Deadbees.
Гламурные молодые стюардессы могут стать новым оружием Ким Чен Ына — для привлечения туристов в Северную Корею. Ведь необычный календарь 2017 года включает многочисленные изображения девушек в форменной одежде и в коротких юбках.
Календарь напечатан государственной компанией Korea Publications Export and Import Corp.
На одном из изображений показана молодая стюардесса, разливающая знаменитое местное пиво «Тэдонган».
Стюардессы занимают видное место в необычном для Северной Кореи календаре.
Еще одно изображение показывает мужчину и двух женщин, одна из которых очень похожа на жену Ким Чен Ына, которых обслуживают две официантки.
ФОТО: DEADBEES.NET
Календарь-2017 сильно отличается от предыдущих изданий, на которых были показаны пейзажи Северной Кореи.
Nur.kz
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