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Печать E-mail Подробности В мире 11.01.2017 08:59 Просмотров: 9 Северокорейские стюардессы в мини-юбках взбудоражили Сеть В Северной Корее выпустили необычный календарь с молодыми стюардессами в коротких юбках, сообщает Deadbees. Гламурные молодые стюардессы могут стать новым оружием Ким Чен Ына — для привлечения туристов в Северную Корею. Ведь необычный календарь 2017 года включает многочисленные изображения девушек в форменной одежде и в коротких юбках. Календарь напечатан государственной компанией Korea Publications Export and Import Corp. На одном из изображений показана молодая стюардесса, разливающая знаменитое местное пиво «Тэдонган». Стюардессы занимают видное место в необычном для Северной Кореи календаре. Еще одно изображение показывает мужчину и двух женщин, одна из которых очень похожа на жену Ким Чен Ына, которых обслуживают две официантки. ФОТО: DEADBEES.NET Календарь-2017 сильно отличается от предыдущих изданий, на которых были показаны пейзажи Северной Кореи. Nur.kz Добавить комментарий