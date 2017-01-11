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Северокорейские стюардессы в мини-юбках взбудоражили Сеть

В Северной Корее выпустили необычный календарь с молодыми стюардессами в коротких юбках, сообщает Deadbees.

 

Северокорейские стюардессы в мини-юбках взбудоражили Сеть

 

 

 

Гламурные молодые стюардессы могут стать новым оружием Ким Чен Ына — для привлечения туристов в Северную Корею. Ведь необычный календарь 2017 года включает многочисленные изображения девушек в форменной одежде и в коротких юбках.

 

Северокорейские стюардессы в мини-юбках взбудоражили Сеть

 

Календарь напечатан государственной компанией Korea Publications Export and Import Corp.

 

Северокорейские стюардессы в мини-юбках взбудоражили Сеть

 

На одном из изображений показана молодая стюардесса, разливающая знаменитое местное пиво «Тэдонган».

 

Северокорейские стюардессы в мини-юбках взбудоражили Сеть

 

Стюардессы занимают видное место в необычном для Северной Кореи календаре.

 

Северокорейские стюардессы в мини-юбках взбудоражили Сеть

 

Северокорейские стюардессы в мини-юбках взбудоражили Сеть

 

Еще одно изображение показывает мужчину и двух женщин, одна из которых очень похожа на жену Ким Чен Ына, которых обслуживают две официантки.

 

Северокорейские стюардессы в мини-юбках взбудоражили Сеть

 

ФОТО: DEADBEES.NET

 

Календарь-2017 сильно отличается от предыдущих изданий, на которых были показаны пейзажи Северной Кореи.

 

Nur.kz 

           
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