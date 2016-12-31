Трамп: Всегда знал, что Путин очень умный

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал ход Путина "отличным решением".

Накануне президент России принял решение не высылать американских дипломатов из страны в ответ на очередные санкции США, сообщает РБК.

Дональд Трамп. Фото: novostivmire.com

«Отличное решение. Я всегда знал, что он очень умный», — написал Трамп в своем Twitter.

Комментарий Трампа касался заявления Владимира Путина о том, что российская сторона не «будет опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии» после решения администрации Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они объявлены персонами нон-грата и должны покинуть США.

В Государственном департаменте США заявили, что видели высказывание российского президента.

«Нам нечего добавить», — заявил представитель американского дипломатического ведомства.

Источник - Nur.kz