Трамп: Всегда знал, что Путин очень умный

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал ход Путина "отличным решением".
Накануне президент России принял решение не высылать американских дипломатов из страны в ответ на очередные санкции США, сообщает РБК.
«Отличное решение. Я всегда знал, что он очень умный», — написал Трамп в своем Twitter.
Комментарий Трампа касался заявления Владимира Путина о том, что российская сторона не «будет опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии» после решения администрации Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско. Они объявлены персонами нон-грата и должны покинуть США.
В Государственном департаменте США заявили, что видели высказывание российского президента.
«Нам нечего добавить», — заявил представитель американского дипломатического ведомства.
Источник - Nur.kz
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