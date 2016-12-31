Москвичка разыскивает переспавшего с ней на корпоративе мужчину

В Москве 25-летняя девушка обратилась в полицию, чтобы найти любовника, с которым она провела ночь после корпоратива, сообщает Life.ru.

Девушка не потребовала никакого наказания незнакомцу, лишь попросила отыскать его. Об этом Варвара К., которая работает врачом-терапевтом в известной коммерческой клинике, написала в заявлении в один из отделов полиции на юге столицы.

"В ночь с 16 на 17 декабря девушка была на вечеринке, после которой она уехала с незнакомцем. Мужчина пропал после ночи, проведённой с Варварой, и девушка просит полицейских найти его. Никаких претензий к нему она не предъявила", — рассказал источник.

Варвара К. Фото: life.ru

Как рассказала оперативникам Варвара, из-за сильного алкогольного опьянения она не запомнила с кем провела ночь после бара. Девушка надеется, что правоохранители помогут ей найти незнакомца, чтобы она вновь познакомилась с ним.

Источник - nur.kz