14 достижений, за которые можно поблагодарить 2016 год

Год был непростым, но это еще не конец света, пишет Popular Science, и представляет 14 важных событий 2016 года в науке и технике.

Изменения коснулись сферы медицины — появились вакцина от денге и новые идеи в борьбе с раком, защита окружающей среды тоже не стоит на месте — панды больше не под угрозой исчезновения! Вспомним и о гравитационных волн и нашем теоретически обитаемом соседе.

1. Панды больше не под угрозой

В сентябре Международный союз охраны природы поменял статус медведей-панд с «под угрозой» (endangered) на «в уязвимом положении» (vulnerable). И панды не единственные. Пушистые создания, чей вид вдохновил образ плюшевых медведей (луизианский черный медведь — прим. пер.), тоже вышли из красного списка. А популяции бабочек-монархов, кажется, снова пришли в норму. Продолжайте и дальше в этом ключе, ребята.

2. SpaceX безупречно совершает посадку

Помните тот момент в апреле, когда SpaceX посадила свою ракету на платформу в океане — и вошла в историю? Было прикольно. К тому же это очень важное событие. Приземление на плавучей платформе упростит компании восстановление и (надеемся, что однажды получится и это) повторное использование ракетных двигателей, что сможет снизить цены на полеты в космос на 30%.

3. Виртуальная реальность для каждого

В то время как обычно эксперименты с виртуальной реальностью требуют мощных (читай: дорогих) компьютеров, шлем от компании Sony работает с помощью PlayStation 4. А для того чтобы его настроить, необязательно обладать степенью в инженерных науках. Popular Science считает, что благодаря простому процессу установки, легкости в использовании и относительной доступности именно этот шлем виртуальной реальности покорит Америку.

4. Когда мы обнаружили гравитационные волны

На фото: основатели LIGO Кип Торн и Райнер Вайсс на презентации своего открытия.

Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория (LIGO) обнаружила гравитационные волны, которые образовались от пары черных дыр, столкнувшихся 1,3 миллиарда лет назад. Нам впервые удалось уловить эту рябь пространства-времени, и это откроет перед учеными совершенно новый способ изучения космоса.

5. Героический судья бросает вызов нефтяной промышленности и разрешает детям подавать в суд на правительство за изменение климата

В мире становится теплее, и следующее поколение столкнется в полной мере с тающими ледниками, сохнущими сельскохозяйственными землями, лесными пожарами и сильными бурями. Но благодаря судье из Орегона по имени Энн Айкен (Ann Aiken), группа из 21 молодого человека выиграла право подавать в суд на правительство за неудачи в регулировании изменения климата. Стратегия сработала в прошлом году в Нидерландах, когда суд постановил, что правительство «должно обеспечить, чтобы объем выбросов в стране в 2020 году был минимум на 20% ниже, чем в 1990 году».

6. Вирус, который побеждает рак

Ученым давно известно, что вирусы способны толкать иммунную систему на борьбу с раком, однако модификация этих вирусов таким образом, чтобы они не затрагивали нашу устойчивость к ним, заняла время. В конце 2015 года появился IMLYGIC, он стал первым вирусным препаратом по лечению рака, одобренным FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — прим. пер.). Лекарство будут использовать для лечения меланомы. Модифицированный вирус герпеса будут помещать в опухоль, где он должен вызвать противодействие иммунной системы раку.

7. В Солнечной системе может быть девятая планета

Ученые нашли доказательства в пользу того, что огромная планета размером с Нептун может находиться на границе нашей Солнечной системы, на расстоянии в 10-20 раз дальше Плутона. Хотя ее существование все еще остается под вопросом, растут свидетельства в пользу того, что планета действительно есть. Если это действительно так, наша солнечная система снова окажется девятипланетной.

8. Шифрование WhatsApp охраняет безопасность миллиарда человек

В апреле WhatsApp запустила межабонентское шифрование для голосовых вызовов и сообщений, благодаря которому АНБ и третьим сторонам стало намного сложнее отслеживать наши разговоры.

9. Новые заповедники

Спасибо, Обама! Нет, правда, спасибо за то, что устроил морские заповедники в Антарктиде и затем в Атлантическом океане. Пингвины, касатки, осьминоги, которые там живут, тоже бы сказали спасибо, если бы могли.

10. Вакцина против денге

На фото: личинки комаров вида Aedes aegypti, передающих инфекцию от больного человека.

Ежегодно 400 миллионов человек заражаются денге. Болезнь, которую переносят комары, вызывает лихорадку, страшные головные боли, рвоту и иногда заканчивается смертью. В этом году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала первую вакцину для профилактики денге, а людям в таких горячих зонах, как Бразилия и Филиппины, начали делать прививки.

11. Сосед, на котором потенциально может быть жизнь

Вокруг звезды, которая находится ближе всех к нашему Солнцу, обращается скалистая планета в зоне обитаемости, ее размер примерно равен размеру Земли. Проксима b — ближайшая к Земле экзопланета, и, хотя мы не знаем наверняка, действительно ли это Земля 2.0 (есть вероятность, что это не так), приятно представить, как однажды мы покидаем нашу Солнечную систему, чтобы отправиться на нее в путешествие. Осталось только дождаться, пока какой-нибудь гений изобретет гиперпространственный двигатель — и тут мы смотрим на тебя, Илон Маск.

12. Кругосветный полет на солнечной энергии

Пилоты Бертран Пиккар (Bertrand Piccard) и Андре Боршберг (André Borschberg) посадили Solar Impulse 2 в Абу-Даби, отметив окончание эпического кругосветного путешествия на солнечной энергии длиной 26 тысяч миль (около 42 тысяч километров). Команда надеется, что их путешествие вдохновит авиаконструкторов на создание более безопасных для окружающей среды самолетов.

13. Озоновая дыра заживает

Гигантская дыра в озоновом слое, защищающем Землю от ультрафиолетового излучения, уменьшилась на 1,5 миллиона квадратных миль (4 миллиона квадратных километров) с 2000 года, когда ее размер был наибольшим. Сыграли роль сокращение выбросов хлорфторуглеродов и меняющиеся погодные факторы.

14. Альтернативный антибиотик из молока тасманийского дьявола

Оказалось, дьявол может приносить пользу. Бактерии становятся все более устойчивыми к созданным человеком антибиотикам. Поэтому обнаруженные в молоке тасманийских дьяволов антимикробные пептиды могут стать новым оружием против вызванных бактериями заболеваний.

Источник - Nur.kz