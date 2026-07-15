Жара в Европе наносит миллиардные убытки экономике

Бишкек, “Саясат.kg”. Европа продолжает бороться с последствиями рекордной жары.

Согласно данным европейской службы Copernicus, июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. Во Франции, Испании, Италии, Германии и странах Бенилюкса температура значительно превышала климатическую норму.

Экстремальная жара привела к снижению производительности труда на строительных площадках и в сельском хозяйстве, увеличению потребления электроэнергии, перебоям в работе транспорта и росту расходов на здравоохранение. Во многих регионах были закрыты школы, введены ограничения на работу под открытым небом, а энергетические компании столкнулись с рекордными нагрузками на электросети. Одновременно усилилась засуха, что осложнило работу гидроэлектростанций и судоходства по крупнейшим европейским рекам.

Экономисты предупреждают, что частота подобных климатических аномалий будет только увеличиваться, а адаптация к новым погодным условиям потребует миллиардных инвестиций.