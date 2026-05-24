Суд по делу о теракте в "Крокусе": вина четверых исполнителей полностью доказана

В ходе судебных прений, проходящих во 2-м Западном окружном военном суде, представители государственного обвинения объявили, что вина подсудимых, включая четырех непосредственных исполнителей террористического акта в концертном зале "Крокус сити холл", полностью подтверждена материалами дела. Трагедия, произошедшая в марте 2024 года, унесла жизни 149 граждан.

Как передает Oxu.Az, соответствующую информацию агентству ТАСС предоставила адвокат, представляющая интересы потерпевшей стороны, Людмила Айвар.

"Гособвинение в ходе прений сторон обосновало доказанность вины подсудимых, в том числе в отношении четверых непосредственных исполнителей теракта. Согласно позиции прокурора, вина подсудимых в совершении ими преступлений доказана собранными по делу доказательствами, несмотря на то, что по итогам судебного заседания никто из них не признал себя полностью виновным", - пояснила юрист.

По ее словам, в настоящее время в заседании, которое проходит в закрытом режиме, объявлен перерыв, во второй половине дня прения продолжатся. Как ожидается, сроки для подсудимых запросят ближе к вечеру. Защита потерпевших настаивает на самом суровом наказании для 19 фигурантов, которым грозит пожизненное заключение.