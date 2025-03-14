Украина передала США свои красные линии для наступления мира

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Украина передала США свои красные линии для наступления мира

Украина на встрече в Саудовской Аравии представила США свои красные линии для мирных переговоров, сообщают «Европейская правда» (ЕП) и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.



В частности, украинская сторона заверила американскую, что не откажется от членства в НАТО в рамках мирного соглашения.



«Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины этот вопрос не может быть снят с повестки дня», — пояснил собеседник газеты.



По его словам, не может быть никаких ограничений численности армии и никаких запретов на участие Украины в ЕС и НАТО. Россия не должна иметь никакого права вето.



«Для нас очень важно, чтобы не было никакого замороженного конфликта», — объяснил источник. Он отметил, что Украина по итогам переговоров в Саудовской Аравии смогла вернуться «на нормальный трек отношений» с США, а министр обороны Рустем Умеров «умел найти правильные слова» во время встречи.



Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина не согласится на замороженный конфликт. По его словам, против этого выступают и Соединенные Штаты. «Мы против «Минска-3», а Европа будет вовлечена в мирный процесс», — написал Ермак в телеграм-канале.



Украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров в Джидде назвал главной красной линией для Киева признание утраты территорий. Российский президент Владимир Путин исключал уступки и «размены». России «ничего чужого» не нужно, но «свое» она не отдаст, утверждал он.



После переговоров в Джидде 11 марта стороны заявили, что Украина готова на 30-дневное прекращения огня, а Вашингтон в обмен возобновляет предоставление Киеву вооружений и разведданных.



Путин 13 марта сказал, что Россия согласна с предложением о прекращении огня, но подчеркнул, что есть нюансы. В частности, должна быть учтена ситуация на земле. Перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричины конфликта, убежден он.

Источник: Центральная Азия

