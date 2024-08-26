Telegram прокомментировал арест Дурова

Команда Telegram выразила свою позицию в связи с арестом Павла Дурова в Париже.

Представители компании отметили, что Telegram продолжает соблюдать все требования законодательства Европейского союза, включая закон о цифровых услугах.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — заявили в компании.

Компания также подчеркнула, что надеется на скорое разрешение сложившейся ситуации.

По данным французских СМИ, задержание Павла Дурова будет продолжено еще на 48 часов. Согласно законам Франции, арест может длиться не более 96 часов. По окончании этого периода судья должен либо освободить Дурова, либо предъявить ему обвинения.

«TRT на русском»