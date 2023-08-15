Власти Ирана сообщили, что гражданин Таджикистана напал на мечеть в Ширазе

В ходе допроса он представился как гражданин Таджикистана, добавил Мусави.

Власти Ирана арестовали по подозрению в причастности к теракту в мечети Шах-Черах в городе Шираз восемь человек. Агентство «Мизан» со ссылкой на прокурора провинции Фарс сообщает, что все задержанные – иностранные граждане.

Главный прокурор иранской провинции Фарс Казем Мусави сообщил, что открывший стрельбу в мечети 13 августа, "сразу был арестован и его доставили на допрос". В ходе допроса он представился как гражданин Таджикистана, добавил Мусави.

Согласно предварительным данным, нападавший открыл огонь после того, как его остановили сотрудники службы безопасности на входе в мечеть.

По данным властей, в результате нападения на мечеть Шах-Черах в Ширазе (провинция Фарс), одну из пяти величайших шиитских святынь Ирана, один человек погиб, восемь человек были ранены, в том числе двое работников храма и двое паломников. Прокурор провинции Фарс заявил, что состояние одного из раненых – критическое. Государственное телевидение сообщило, что магазины в этом районе были закрыты, территория святилища была оцеплена силами безопасности.

На видеозаписях, показанных по государственному телевидению, видно, как верующие в панике бегут искать своих родственников.

Ни одна группировка сразу не взяла на себя ответственность за нападение на святилище Шах-Черах, которое, по сообщению государственного информационного агентства IRNA, «было совершено террористами».

Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за предыдущее нападение на эту мечеть в октябре прошлого года, в результате которого погибли 15 человек.

ИГ ранее заявило о других нападениях в Иране, включая два смертоносных взрыва в 2017 году, целью которых были парламент Ирана и могила основателя Исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф 14 августа без упоминания стран и группировок заявил, что «враги народа Ирана всегда угрожали безопасности страны и стремились помешать покою иранцев». «Попытки нарушить безопасности Ирана участились, особенно последние дни, однако они не достигли своей цели из-за бдительности наших сил безопасности», добавил глава парламента.

Власти провинции Фарс не исключают, что мотивом нападения на мечеть Шах-Черах могла стать "месть за казнь других террористов".

В июле текущего года власти казнили двух мужчин, обвиненных в нападении 27 октября 2022 года – Мохаммеда Ромиза Рашиди и Наъима Хашема Кетали. Трое других фигурантов дела были приговорены к 5, 15 и 25 годам лишения свободы по обвинению в принадлежности к ИГ.

Иранские правозащитники назвали приговор Революционного суда Ирана необоснованным, заявив, что задержанные оговорили себя под пытками.

После первого нападения иранские власти несколько раз сообщили об аресте напавших, отметив, что все они являются боевиками Хорасанской ячейки ИГ. Основным фигурантом нападения, по официальным данным, был гражданин Таджикистана, его действия координировал гражданин Азербайджана.

Иранские СМИ тогда опубликовали фото паспортов нападавших. Так, согласно информации, имя одного из главных исполнителей этого нападения - Комрон Субхон, 23-летний гражданин Таджикистана. Паспорт выдан 8 сентября 2017 года ОМВД города Гиссар. Агентство «Тасним» сообщило, что Комрон Субхон по прозвищу «Абу Аиша» скончался в больнице спустя несколько дней после нападения от ранений, полученных во время ареста.