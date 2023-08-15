США выделили Украине пакет военной помощи на $200 млн

Соединённые Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

Об этом сообщил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

В новый пакет помощи Киеву вошли боеприпасы для ПВО и артиллерии, противотанковые вооружения и оборудование для разминирования.

Ранее стало известно, что деньги на новую помощь нашлись в результате выявленной бухгалтерской ошибки Пентагона в мае, при окончательном подсчете стоимости вооружений, уже поставленных Украине. Она была случайно завышена, в результате чего американское правительство получило дополнительно крупную сумму в 6,2 миллиарда долларов. Нынешние 200 миллионов – часть этой суммы.

Сейчас на сайте Министерства обороны США приводится конкретный список вооружений и боеприпасов, которые вошли в новый пакет помощи. В частности, это: дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS и для ЗРК Patriot, 155-мм и 105-мм снаряды для артиллерии и 120-мм танковые выстрелы, противотанковые ракеты TOW, Javelin и другие, 37 военных автомобилей для буксировки и перевозки техники, более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты.

В предыдущий пакет военной помощи США на 400 миллионов долларов, о котором было объявлено в конце июля, вошли боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS. Общая сумма помощи США Украине с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года приближается к 44 миллиардам долларов.