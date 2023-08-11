Трамп допустил, что Байден сошел с ума и представляет "ментальную катастрофу" для США

"Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!" — резюмировал Трамп.

Как объяснил экс-президент, свидетельством этому является "отвратительная и угрожающая стране" политика действующей американской администрации.

Бывший президент США Дональд Трамп допустил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума и представляет собой "ментальную катастрофу" для Америки. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен. Я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший", — написал Трамп.

Как объяснил экс-президент, свидетельством этому является "отвратительная и угрожающая стране" политика действующей американской администрации.

"Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!" — резюмировал Трамп.

В четверг он сообщил, что нынешняя миграционная политика США может стать величайшей ошибкой в истории страны по вине Байдена, и назвал его "человеком с умом, идеями и IQ первоклассника".

Sputnik