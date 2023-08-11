Японец расстался с девушкой, сел на диету и перестал следить за жильем. Все ради пенсии

Однако это не предел: мужчина заявил, что для спокойной жизни на пенсии ему нужно не меньше 100 миллионов иен.

В соцсети Х стала популярной история мужчины из Японии по имени Сато Хидэаки, который любой ценой пытается выйти на пенсию к 50 годам, имея при этом солидный капитал, пишет Men Today.

Эта идея появилась у Хидэаки еще 20 лет назад, и за все это время он успел накопить 96 миллионов японских иен, то есть около 65 миллионов сомов. Однако это не предел: мужчина заявил, что для спокойной жизни на пенсии ему нужно не меньше 100 миллионов иен. Такой челлендж предполагает отказ от многого и резкое сокращение расходов.

Так, Хидэаки живет в квартире, которую ему предоставила фирма, и ее аренда обходится в 200 долларов - чуть больше 20 тысяч сомов. Ремонт в ней он никогда не делал, так как это заставило бы японца сильно потратиться. Рацион японцу тоже пришлось сильно изменить. Сейчас он придерживается строгой диеты: в основном ест рис с солеными огурцами и иногда позволяет себе что-то кроме этого. Для готовки вместо рисоварки Хидэаки использует пакеты из-под молока.

В магазине закупает продукты на баллы, накопленные с предыдущих покупок, а купленные акции некоторых продуктовых компаний дают ему несколько купонов на товары этих фирм.

Кроме того, Хидэаки расстался с девушкой и заявил, что не собирается заводить отношения и жениться, так как это приведет к дополнительным тратам.

Как вы думаете, оно того стоит?



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