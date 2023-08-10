У Запада паника, так как Путин влияет на его экономику, — журналист из США

США сильно зависят от поставок урана из России.

Моррис отметил, что Соединенные Штаты получают из России более половины своего урана, несмотря ни на какие санкции.

Европа и США в ужасе от того, что президент России Владимир Путин способен влиять на их экономику, заявил журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted.

"США сильно зависят от поставок урана из России. Путин в буквальном смысле мог бы повернуть выключатель и уничтожить американскую экономику. Штаты получают из России более половины своего урана, несмотря ни на какие санкции. Наши власти исключили уран из этого списка. Какая прелесть! Они решили подвести под санкции абсолютно все, кроме урана, потому что он нам очень нужен", — сказал Моррис.

По его словам, ядерная энергетика Европы испытывает такую же сильную зависимость. Журналист отметил, что ситуация в Нигере серьезно сократила возможности США и Европы, так как они рассчитывали на полезные ископаемые из этой страны.

"Соединенные Штаты уже взорвали трубопровод "Северный поток", чтобы запустить собственный трубопровод в Африке, — умный деловой ход. Давайте просто взорвем конкурентов!" — заявил Моррис.

Он пришел к выводу, что Африка начинает давать отпор Западу, "который раньше просто воровал ее ресурсы".

В конце июля военнослужащие президентской гвардии Нигера объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. Нигер располагает большими запасами урана, от которых сильно зависит Франция. Оттуда поступает 15-17 процентов сырья для французских АЭС.

Sputnik