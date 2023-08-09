ФСБ получит доступ к данным сервиса «Яндекс.Такси», в том числе за рубежом

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Медуза».

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) с 1 сентября получит круглосуточный доступ к информации к базам данных «Яндекс.Такси», включая зарубежные сервисы «Яндекса».

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Медуза».

Издание пишет, что источник в «Яндексе» рассказал, что клиентов беспокоило то, что ФСБ сможет получить доступ к данным, которые пользуются «Яндекс Go» за границей — и они пытались прояснить ситуацию у службы поддержки компании, где конкретно хранятся данные о поездках такси за пределами России. Представитель руководства отвечал сотрудникам, что данные Yandex Go и Yango хранятся в России — и просил «в разговорах с клиентами избегать упоминания информации о нынешнем местоположении дата-центров».

«Яндекс» отрицает, что ФСБ получит доступ к данным о поездках на такси за пределами России. В «Яндексе» заявили, что «большинство современных высоконагруженных интернет-сервисов устроены таким образом, что множество копий данных в зашифрованном виде хранятся в разных дата-центрах». В пресс-службе заявили, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах». В компании добавили, что после 1 сентября «эта логика не изменится».

Казахстанское издание Tengrinews пишет, что в пресс-службе компании «Яндекс Go» заверили, что «законодательство России не распространяется на сервис в Казахстане и на его пользователей, поскольку они совершают поездки и используют приложение за пределами России».

Между тем Финляндия после запроса «Медузы» по поводу постановления правительства России, предоставляющего ФСБ доступ к базам данных агрегаторов такси «Яндекс.такси» запретила передавать в Россию данные клиентов зарубежного сервиса такси «Яндекса». Офис омбудсмена по защите данных (DPA) Финляндии выпустил срочное распоряжение о приостановке передачи в Россию любых персональных данных клиентов службы такси Yango, работающей в Финляндии и Норвегии.

Омбудсмен Финляндии по кибербезопасности Ану Талус заявила «Медузе», что вопрос безопасности данных сервиса такси «вызывает беспокойство» и требует «детальной оценки». При этом она отметила, что узнала о постановлении правительства России от журналистов «Медузы».

Норвегия вслед за Финляндией запретила Yango (службе такси и доставки еды и продуктов «Яндекса») передавать данные в Россию, сообщает RFI.

Ранее в «Яндексе» заявили, что «данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах».