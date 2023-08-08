Накажут ли мать, выбросившую детей из окна? В Алматы разбирают пожар в многоэтажке

Также глава МЧС Сырым Шарипханов высказался о поведении очевидцев пожара в ЖК "Аккент" в Алматы.



В кулуарах правительства журналисты спросили министра внутренних дел Марата Ахметжанова, могут ли привлечь к ответственности мать, выбросившую детей из окна ЖК "Аккент" в Алматы во время недавнего пожара, ведь никто не гарантировал, что внизу их смогут поймать. Об этом пишет Tengrinews.kz.

Как рассказал министр, сейчас идет расследование, по итогам которого будет выявлена причина пожара, а также дана правовая оценка действиям каждого.

"Сейчас не можем говорить. Должно пройти расследование. Почему вообще произошел этот случай? Надо с этого начинать. А потом уже действия людей. Психика ведь у всех разная. По чьей вине произошел этот пожар – я думаю, следствие разберется", - рассказал Ахметжанов.

Также глава МЧС Сырым Шарипханов высказался о поведении очевидцев пожара в ЖК "Аккент" в Алматы.

"То, что они прыгали, это была преждевременная мера, они поддались панике. Практически одновременно после прыжка, буквально через несколько минут, в эти квартиры зашли наши сотрудники и эвакуировали людей. Самое плохое, что люди, стоящие рядом и проходящие, создали панику, способствовали, чтобы люди выпрыгивали, растягивали матрасы, ковры. Этого делать не надо было. В частности, из этой квартиры эвакуировали пожилую женщину. Она родственница тех женщин, которые выпрыгнули. Как вы сами видите, можно было дождаться, просто выйти на балкон, закрыть дверь, чтобы не было доступа дыма на балкон. И дожидаться помощи спасателей, как многие и поступили", - подчеркнул Сырым Шарипханов.

Напомним, 1 августа в Алматы в 16-этажном здании вспыхнул пожар: люди вынуждены были выпрыгивать из окон горящей многоэтажки, чтобы спастись.



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