Песков заявил, что Путина переизберут на пост президента с результатом более 90% голосов

На президентских выборах 2024 года в России более 90% голосов будет подано за переизбрание Владимира Путина.

Об этом в беседе с газетой The New York Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши президентские выборы - это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентами голосов", - сказал представитель Кремля.

Также он дал комментарии по поводу перспектив российско-украинской войны. По словам Пескова, в настоящее время нет оснований для подписания соглашения и в обозримом будущем Россия будет продолжать "спецоперацию".

На вопрос, стремится ли Россия захватить больше украинских территорий, помимо четырех аннексированных областей, он ответил: "Нет. Мы просто хотим контролировать все те земли, которые сейчас записаны в нашей Конституции как наши".



После аннексии украинских территорий в Конституции РФ в список российских регионов включили самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Чуть позже Дмитрий Песков заявил РБК, что американские журналисты поступили "как всегда" и все "переврали".

"Вроде бы то, но не то. Насчет того, что Путин будет избран, в том, что я лично в этом уверен, основываясь на уровне консолидации общества вокруг Путина, это да, это правильно. А в остальном был вопрос про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, теоретически можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали", - сказал пресс-секретарь президента РФ.



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