В Узбекистане работницы фабрики добились отмены перехода на "шестидневку", перекрыв дорогу

Работницы фабрики под Ташкентом, перекрыв дорогу, добились отмены перехода на "шестидневку"

Второго августа в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлена группа женщин, перекрывшая дорогу.

Пресс-служба хокимията (администрации) города Ангрена Ташкентской области сообщила, что инцидент произошел 10 июля (к слову, на следующий день после досрочных выборов президента Узбекистана) на автотрассе А-373. Работницы трикотажной фабрики Sungreen tex таким образом протестовали против перевода с пятидневной на шестидневную рабочую неделю.

В тот же день на место акции протеста прибыли представители хокимията, которые, выслушав работниц, обсудили их требования с руководством предприятия.

"Диалог между хокимом (главой администрации) и руководителями секторов администрации предприятия разрешился в пользу рабочих. Проблема решилась на месте. Сегодня 747 сотрудников предприятия работают в комфортных условиях по пять дней в неделю", - рассказали в пресс-службе хокимията.

Перекрытие автотрассы – сравнительно популярный у жителей Узбекистана способ протеста. К примеру, в январе текущего года таким образом протестовали жители махалли (общины) "Хумо" в Чирчике, устав ждать возобновления подачи электроэнергии в их дома. В Самаркандском районе перекрывали кольцевую автодорогу в знак протеста против отсутствия природного газа. В Кашкадарье группа женщин перекрыла автодорогу после дорогу после смерти ребенка в результате ДТП: они требовали у районных чиновников ускорить строительство и ввод в эксплуатацию школы в их махалле, чтобы детям не приходилось пересекать опасное шоссе.

Sungreen tex – предприятие с иностранным капиталом, создано в июле 2010 года, его учредителями значатся Владислав Музыка и Наталья Асташова. Фабрика производит и поставляет на экспорт главным образом трикотажные изделия для детей.

Источник - fergana.media