Население Узбекистана превысило 36,3 млн человек

Отмечается, что в республике проживает 18 млн 306,3 тыс. мужчин и 18 млн 66 тыс. женщин.

На 1 июля 2023 года постоянное население Узбекистана республики составило 36 млн 372 тыс. 276 человек, сообщает Агентства статистики РУз.

«Численность постоянного населения республики увеличилась на 2,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Население Узбекистана за каждый месяц 2023 года увеличивалось в среднем на 57,9 тысячи человек. С каждым днем численность постоянного населения увеличивается в среднем на 1,9 тысячи человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в республике проживает 18 млн 306,3 тыс. мужчин и 18 млн 66 тыс. женщин. При этом численность городского населения составила 18 млн 557,5 тыс, в сельской местности проживает 17 млн 815,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что постоянное население Узбекистана за 100 лет выросло в 8 раз. По прогнозам Института прогнозирования и макроэкономических исследований РУз, с учетом высоких показателей рождаемости, население Узбекистана к 2030 году превысит 41 млн человек.

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