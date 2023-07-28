Джизакские педагогики. Мать и сын, работавшие директорами школ, подозреваются в хищении 147 млн сумов

Мать и сын, руководившие школами музыки и искусства в двух районах Джизакской области, подозреваются в хищении почти 147 млн сумов.

По данным Антикоррупционного агентства, они годами без ведома работников незаконно начисляли зарплату.

Вчера, 18:06 Общество

Руководители двух школ музыки и искусства в Джизакской области, являющиеся матерью и сыном, подозреваются в хищении и растрате бюджетных средств. Об этом сообщило Агентство по противодействию коррупции Узбекистана.

Директор школы №14 в Пахтакорском районе В. М. незаконно выплачивала заработную плату своему мужу, который фактически не работал в учреждении, но был оформлен как звукооператор. Общая сумма выплат за период с 2019 года по 1 мая 2023 года составила 47,3 млн сумов.

Кроме того, с 2022 года по 1 мая 2023 года директор незаконно начислила 6,9 млн сумов сотруднику, который работал кладовщиком, а также до 2016 года выплачивала зарплату и другие платежи на 22,9 млн сумов работнику, который уволился в 2014 году. Сумма присвоенных и растраченных средств оценивается в 77,1 млн сумов.

Кроме того, директор, вступив в сговор с сыном, работающим директором такой же школы №9 в Зафарабадском районе, подделали документы о том, что два работника первой школы одновременно работают во второй, и начисляли им зарплаты. В 2021−2022 годах на их имена незаконно начислили зарплату на 69,8 млн сумов.

Общая сумма средств, расхищенных путем присвоения и растраты, таким образом, составила 146,9 млн сумов.

Документы по этому делу были направлены в Генеральную прокуратуру в апреле. В июне было возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "б", "г" части 2 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в крупном размере, повторное или опасным рецидивистом и путем злоупотребления должностным положением) и части 1 статьи 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса. Районная прокуратура ведет следствие.

Источник - Газета.Уз