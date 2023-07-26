Казахстанка получила год условно за вопрос Мухтару Аблязову в Instagram

Суд села Карабулак Жетысуской области Казахстана приговорил к году условного срока местную жительницу Жибек Бостанбекову, задавшую вопрос Мухтару Аблязову.

Об этом сообщает "Азаттык".

По информации издания, в ноябре 2022 года Бостанбекова подключилась к прямой трансляции Аблязова в Instagram, которая была посвящена президентским выборам в республике. Она поинтересовалась у Аблязова, будут ли привлекать к уголовной ответственности учителей, участвующих в фальсификациях на избирательных участках. Следствие посчитало, что своим вопросом женщина "выразила доверие" Аблязову и "открыто высказывала свои мысли, цель которых - свержение власти".

В действиях казахстанки нашли "признаки экстремистской деятельности" по части 2 статьи 405 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма".

Вдобавок к условному сроку суд запретил казахстанке три года заниматься общественной и политической деятельностью. Также Бостанбекову обязали выплатить около 250 тыс. тенге для возмещения судебных расходов и около 34,5 тыс. тенге принудительного платежа "в фонд компенсации потерпевшим".

Сама Бостанбекова не согласна с решением суда и собирается его обжаловать. В суде она не отрицала, что поддерживает взгляды оппозиционера. "В это время как раз Мухтар Аблязов призывал выходить на митинг и говорил не ходить на выборы. Сказали задавать вопросы, я и задала", - объяснила журналистам казахастанка.

Мухтар Аблязов - оппозиционный политик и бывший банкир. В Казахстане он заочно приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации убийства. Сейчас он находится в эмиграции, где создал незарегистрированные партии "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) и "Көше партиясы". Оба движения запрещены в Казахстане и признаны судом экстремистскими.

Жибек Бостанбекова далеко не первая, кого судили за связь с ДВК и Мухтаром Аблязовым, уголовные дела за репосты и "причастность" к движению появляются регулярно. Например, 22 июля стало известно, что казахстанский журналист Думан Мухаммедкарим подозревается в финансировании терроризма. Его адвокат предполагает, что дело может быть связано с интервью журналиста с Аблязовым.



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