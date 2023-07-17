Путин заявил, что украинское наступление "успехов не имеет"

Президент РФ Владимир Путин в телеинтервью заявил, что украинское контрнаступление идет неудачно.

"Все попытки противника прорвать нашу оборону - а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет", - цитирует "Интерфакс" заявление президента РФ, сделанное в программе "Москва. Кремль. Путин", выходящей на телеканале "Россия-1".

По словам Путина, российские войска "ведут себя героически", на некоторых участках "и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее".



Журналист Павел Зарубин спросил, какими Путин видит дальнейшие цели "специальной военной операции", как власти РФ называют войну. Президент РФ заявил, что ответит на этот вопрос только за кадром - "когда камеры будут выключены".

Украинские власти признают, что контрнаступление идет медленнее, чем могло бы. Указывая, в частности, что начать его пришлось позднее из-за ожидания поставки вооружений от западных союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наступление замедляют в том числе минные поля - по его словам, россияне заминировали около 200 тысяч квадратных километров украинской территории.

При этом власти Украины подчеркивают, что не сомневаются в успехе контрнаступления. В частности, об этом говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отмечая, что на это "потребуется время".

The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников писала, что после первого удара, в результате которого ВСУ понесли значительные потери, украинские военные замедлили наступление, чтобы оценить обстановку. Затем украинское командование изменило тактику, что позволило снизить потери, в том числе и западной техники, переданной Украине.

Путин в интервью заявил, что российская сторона собирается изучать "трофейные вооружения", захваченные в Украине. По словам президента РФ, у России есть своя "весьма эффективная" военная техника (в качестве примера он привел танк Т-90 "Прорыв": "Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения").

"Но и противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть вовнутрь и посмотреть, если там что-то, что можно применить у нас, ну почему нет?" - сказал он.



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