Китай припас для США и пряник, и кнут, - М.Макаров

Она пояснила это тем, что эти страны в совокупности представляют 40 процентов мировой экономики.

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

Пекин размораживает дипломатические и экономические контакты с Вашингтоном, но линию связи между военными по-прежнему держит заблокированной.

"Китайская культура превыше всего ценит мир, а не гегемонию и запугивание", - подчеркнул премьер-министр КНР Ли Цян.

© CC0 Public Domain"Китайская культура превыше всего ценит мир, а не гегемонию и запугивание", - подчеркнул премьер-министр КНР Ли Цян.

Соединенным Штатам и Китаю после долгого перерыва удалось найти общий язык для обсуждения экономических проблем, однако между двумя странами еще сохраняется немало противоречий. Таковы в общих чертах итоги визита в Пекин министра финансов США Джанет Йеллен.

Глава американского Минфина провела переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, другими китайскими официальными лицами, при этом встречи с председателем КНР Си Цзиньпином не планировалась (хотя китайский лидер принял главу Госдепа Энтони Блинкена, который побывал в Пекине в июне).

Оценивая ход переговоров, Йеллен, прежде всего, подчеркнула, что "отношения между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой являются одними из самых важных для нашего времени". Она пояснила это тем, что эти страны в совокупности представляют 40 процентов мировой экономики. "То, что мы делаем - как в двусторонней сфере, так и на более широкой глобальной арене - определяет жизнь и средства к существованию людей в наших странах и за их пределами", - говорится в стенограмме выступления Йеллен, опубликованной на сайте Минфина США.

Вместе с тем, она признала, что "у США и Китая есть серьезные разногласия", о которых "необходимо сообщать четко и прямо". "Ни один визит не решит наши проблемы в одночасье. Но я ожидаю, что эта поездка поможет создать устойчивый и продуктивный канал связи с новой экономической командой Китая", - заявила Йеллен.

Администрация президента США Джо Байдена не рассматривает отношения между США и Китаем "через рамки конфликта великих держав", - сообщила глава американского Минфина, добавив, что "мир достаточно велик для процветания обеих наших стран", которые обязаны "найти способ жить вместе и участвовать в глобальном процветании". В качестве примера такого сотрудничества была названа совместная работа Казначейства США и Народного банка Китая, которые являются сопредседателями рабочей группы G20 по устойчивому финансированию.

Фото с сайта [a href="http://www.donaldjtrump.com"]www.donaldjtrump.com[/a]

Трамп уже больше не "тефлоновый Дон"

В Пекине со своей стороны рассчитывают, что Соединенные Штаты предпримут конкретные действия в ответ на основные экономические запросы Китая, включая отмену тарифов и ослабление экспортного контроля.

Встречи и переговоры между Йеллен и высокопоставленными китайскими официальными лицами были "откровенными, прагматичными, углубленными и конструктивными". Китай надеется, что американская сторона пойдет ему навстречу "с рациональным и прагматичным подходом" и будет работать сообща, чтобы как можно раньше вернуть китайско-американские отношения "в нужное русло", - цитирует ТАСС заявление, размещенное на сайте министерства финансов КНР.

Что касается конкретных неурегулированных противоречий, то Йеллен сообщила, что обсуждала в Пекине проблему, возникшую после введения Китаем экспортного контроля в отношении галлия и германия, необходимых для производства полупроводников (подробнее об это читайте в статье Китай нацелился оставить самые современные самолеты США без радаров).

"Прорыва не было. И далеко не ясно, изменят ли траекторию отношений Вашингтона и Пекина десять часов встреч, проведенных Йеллен в китайской столице, которые охватывали самые разные вопросы, от контроля за экспортом технологий США до нового китайского закона о „антишпионаже" и других карательных мер против американских фирм. Но Йеллен выполнила свою задачу, наладив общение со своим новым китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, и объяснив намерения США по широкому спектру политики", - пишет в понедельник Reuters.

Агентство также приводит высказывание эксперта по экономике Китая Скотта Кеннеди, который отметил, что "достижением визита стал сам факт, что он состоялся", а не какие-либо обсуждавшиеся вопросы, поскольку "стороны почти не разговаривали друг с другом три с половиной года".

Несмотря на рост геополитической напряженности между Вашингтоном и Пекином, двусторонняя торговля сохраняет высокие темпы роста. Согласно данным, опубликованным Деловым советом США и Китая, в 2022 году американский экспорт в КНР достиг рекордного уровня в $151,3 млрд, увеличившись на 1,2% в годовом исчислении.

Фото с сайта [a href="https://www.freepik.com/free-photo/wrench-holds-russian-ruble-idea-collapse-ruble-economy-sanctions-against-russia-economic-crisis-russia-due-war-ukraine_25141748.htm"]Image by ededchechine[/a] on Freepik

Рубль отгородили от теории заговора

"Китайская культура превыше всего ценит мир, а не гегемонию и запугивание", - сказал премьер-министр Китая Ли Цян, выразив надежду, что США будут придерживаться рациональной и прагматичной позиции, чтобы "как можно скорее вернуть двусторонние отношения в правильное русло".

В то же время официальное китайское англоязычное издание Global Times (GT), ссылаясь на мнения ряда экспертов, высказывает предположение, что, "несмотря на ряд недавних обменов мнениями, США вряд ли изменят свою стратегию размежевания и конкуренции с Китаем на фоне искаженной политической атмосферы в Вашингтоне". В частности, старший научный сотрудник Центра Китая и глобализации (CCG) Хе Вэйвэнь заявил GT, что США будет трудно отказаться от попыток технологической блокады и других проявлений необоснованной внешней политики в отношении КНР.

Как бы то ни было, после визитов Блинкена и Йеллен ожидается, что в Пекин может приехать специальный представитель президента США по вопросам климата, экс-госсекретарь Джон Керри. Также о желании посетить китайскую столицу заявила министр торговли США Джина Раймондо. Растут шансы и на личную встречу между Байденом и Си Цзиньпином, возможной площадкой для которой может стать ноябрьский саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Стоит отметить, что активизация дипломатических и экономических контактов между Вашингтоном и Пекином так и не привела к возобновлению диалога на уровне военного руководства двух стран. Напомним, что после февральского скандала с "шпионскими" воздушными шарами, обнаруженными в американском воздушном пространстве, почти все линии связи между США и КНР перестали работать. Дело дошло до того, что министр обороны Китая Ли Шанфу отказался разговаривать со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан по этому поводу заявил журналистам, что Вашингтон, несмотря на очередной отказ Пекина, продолжит добиваться восстановления каналов связи между командованием Вооруженных сил США и Народно-освободительной армии Китая.

Источник - rosbalt.ru