США объявили о новой помощи Украине на $800 миллионов

Такую информацию на брифинге озвучил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

Соединенные Штаты в пятницу объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $800 миллионов, в котором присутствуют также так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные боеприпасы.

Такую информацию на брифинге озвучил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль.

По словам чиновника Пентагона, в пакет помощи, который будет предоставляться из запасов армии США, вошли боеприпасы 155-мм калибра, в том числе и DPICM, 105-мм снаряды, а также боеприпасы для систем Patriot и HIMARS.

Кроме того, США предоставят Украине дополнительную бронированную технику – Bradley и Stryker, высокоточные авиационные снаряды, а также запчасти для ремонта и оборудования, добавил Каль.

Новый пакет, пояснил замглавы Минобороны США, позволит предоставить Украине "сотни тысяч единиц боеприпасов немедленно".

Каль объявил, что с новым пакетом военной поддержки общая сумма военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов с начала полномасштабного вторжения России превышает $41,3 миллиарда.

В Белом доме ранее объясняли, что предоставление кассетных боеприпасов – временная мера, пока не будут развернуты мощности для производства обычных артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Украина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов.

Более 120 стран мира запрещают их

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения.

Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В начале марта Reuters писал, что украинские власти попросили у США кассетные боеприпасы, содержимое которых Киев хочет использовать для атак беспилотников на российские силы.

По данным агентства, войска Украины собираются сбрасывать с дронов не бомбу целиком, а лишь ее суббоеприпасы.

Правозащитники неоднократно сообщали, что во время войны и российская, и украинская сторона применяли кассетные боеприпасы, что привело к жертвам среди мирного населения.

Источник: ASIA-Plus





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