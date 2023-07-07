Кому пироги да пышки, а Туркменистану - тумаки да шишки, - Рената Алимова

Давление англосаксов на республику у берегов Каспия усиливается

Презентация в Туркменистане нового ультрасовременного города Аркадаг, представляющего собой практическое воплощение самых передовых подходов современной урбанистки, проходит не под восхищенные вздохи мировой прогрессивной общественности, а под громкую и обидную критику страны на многочисленных международных платформах, подконтрольных т. н. лидерам демократии западного образца.

Странная сложилась ситуация с учетом того, что США и их союзники изо всех сил стремятся наладить более тесные связи с центральноазиатской "пятеркой", пытаясь, с одной стороны, найти альтернативу российским энергоресурсам, а с другой – дискредитировать Россию и нарушить многолетние устойчивые связи между бывшими республиками СССР. В ход идет давно проверенный метод "кнута и пряника", когда заманчивые посулы финансовой поддержки сменяются угрозами и шантажом в случае неготовности "партнера" следовать навязываемым условиям. Однако не для всех центральноазиатских стран у западников нашлось достаточное количество хотя бы виртуальных пряников. Похоже, что для не очень удобного с позиции выкачки ресурсов Туркменистана в арсенале "прогрессивного мира" припасены только пинки и оплеухи. Причем даже в таком привычном для себя деле "приверженцы соблюдения правил" не стали утруждать себя изобретением чего-то нового, обратившись к давно затасканной практике двойных стандартов, вывалив на Ашгабат кучу претензий в отношении проблем, окончательного решения которых на современном этапе предложить не может ни одна страна мира.

В марте с. г. представителям Туркменистана пришлось отдуваться в Комитете ООН по правам человека, отвечая на вопросы, сформулированные многочисленными правозащитниками, большинство из которых давно покинуло территорию страны и составляет мнение о ситуации в ней на основе разрозненных непроверенных фактов, банальных слухов и доносов. Досталось делегации и за позицию по пандемии, и за обиженных гомосексуалистов, и за факты семейного насилия, и за недостаточное количество женщин в органах власти. Можно только посочувствовать туркменской стороне, пытавшейся донести до разгневанных правдорубов мысль о том, что государственное законодательство требует уважения и соблюдения всеми гражданами, даже если кому-то оно кажется несправедливым. Следует отметить, что законодательные нормы республики вполне сопоставимы по количеству гарантируемых прав и свобод с самыми прогрессивными западными демократиями, а в некоторых случаях даже более лояльны, чем законы США и стран Европы. Так, например, в Туркменистане существует запрет на смертную казнь, чем не может похвастаться "лидер демократического мира". А туркменские женщины, в отличие от жительниц ряда штатов США, а также ирландок, полек и мальтиек, имеют право на самостоятельное решение по вопросу прерывания нежелательной беременности.

Имеют ли место в центральноазиатской республике случаи несоблюдения законодательства и грубого его нарушения? Конечно. Как и в любой другой стране мира. Семейное насилие, превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов (привет французским полицейским) и другие социальные язвы не являются характерной особенностью одного Туркменистана, однако почему-то в Комитете ООН по правам человека крайне избирательно подходят к выбору стран, которых следует подвергнуть жесткой критике.

В этом же марте знатный экспертный орган по правозащитной тематике в лице Государственного департамента США опубликовал ежегодный доклад о правах человека в различных странах мира, в котором Туркменистан подвергся жесткой критике по целому ряду моментов, начиная с притеснения граждан по этнонациональному признаку и заканчивая ограничениями на свободу прессы. Интересно, как сохранившие остатки совести эксперты Госдепа оценивают ситуацию с правами человека в собственной стране, где нормальной практикой остается дискриминация и убийство чернокожих, а средства массовой информации и политические элиты давно уже превратились в инструменты для лоббирования интересов крупного бизнеса? В докладе приводятся ссылки на оценки известных агентств Freedom House, Transparency International и Worldwide Governance Indicators, оценивающих Туркменистан, как страну, "имеющую большие проблемы с коррупцией". А какую оценку проблемам с коррупцией "независимые" агентства дают Соединенным Штатам, где новый виток набирает скандал, связанный с причастностью президента и членов его семьи к многомиллионным схемам незаконного обогащения через проекты, реализованные на территории Украины? А еще, о ужас! в Туркменистане запрещены сексуальные контакты между мужчинами, существует уголовная ответственность за распространение ВИЧ и заболеваний, передающихся половым путем, а также не существует правового механизма смены пола для трансгендеров!

После такого мощного экспертного выступления в общем-то уже не вызывает удивления присвоение Туркменистану 161-го места из 176 в ежегодном "Индексе экономической свободы". Согласно составителям данного рейтинга из американского Фонда "Наследие", "существующая в стране правовая база неэффективна и подвержена политическому вмешательству, в то время как чрезмерное участие государства в ключевых секторах экономики сдерживает динамизм частного сектора". Позднее на основании выводов офиса торгового представителя США, Туркменистан оказался включенным в "список наблюдения" с диагнозом "законы, политика и исполнительные органы страны не обеспечивают адекватную и эффективную защиту интеллектуальной собственности".

4 июля 2023 года в столице Индии Нью-Дели прошел 23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

О саммите Шанхайской Организации Сотрудничества в Нью-Дели

В июне на центральноазиатскую республику высыпалась очередная порция критики и презрения. На 111-й сессии Комитета по применению стандартов Международной организации труда центром дискуссии стал подготовленный "независимыми" правозащитниками и неравнодушными общественниками доклад об использовании рабского и детского труда в хлопковой промышленности. Опять звучали упреки по объему метана, выделяемого предприятиями туркменского нефтегазового сектора.

Страна заняла последние места в обновленных редакциях Глобального рейтинга миролюбия и Рейтинга гостеприимства. В рейтинге миролюбия, как ни смешно, декларирующий на государственном уровне политику строгого нейтралитета Туркменистан оказался в ближайшем соседстве с развивающей военную ядерную программу КНДР и ввергнутым стараниями "миролюбивых англосаксов" в бесконечную гражданскую войну Афганистаном.

Рейтинг гостеприимства вообще представляет собой крайне странный критерий оценки государства, т. к. создается преимущественно на итогах подсчета количества стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд на его территорию. Речь не идет о сложности получения визы или о комфортности пребывания гостей, как могло бы показаться на первый взгляд. Думается, что, если бы Рейтинг гостеприимства создавался по этим параметрам, Туркменистан имел бы все шансы занять гораздо более высокий уровень, чем многие свободные европейские государства и США. Во всяком случае, туркменские пограничники не создают фильтрационные лагеря на границах, не вышвыривают нелегальных иммигрантов под покровом ночи на территорию соседней страны. А еще на тротуарах Ашгабада, обвиняемого в нетерпимости к меньшинствам и ущемлении прав всех и вся, не принято жечь священные книги каких бы то ни было конфессий.

Что делать Туркменистану, превратившемуся в жертву неприкрытой травли на международной арене? Наверное, в такой ситуации и для страны актуальна основная рекомендация психологов любой жертве буллинга. Уделить первостепенное внимание кругу общения. Исключить из него объекты раздражения, сконцентрировавшись на тех, кто по-настоящему ценит равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Все, кто это понял, уже запустили процессы налаживания новых форматов взаимодействия с действительно надежными партнерами, не оглядываясь на окрики со стороны "белых господ" с Запада, до сих пор не осознавших, что период колониализма остался в далеком прошлом.

Источник - fondsk.ru