Политический раскол в стране подрывает веру молодежи в саму Америку, - Джеймс Ставридис

Кадровый голод в вооруженных силах США - это кризис национальной безопасности

Трудности с привлечением на службу самых безотказных кандидатов - детей ветеранов - ставят под сомнение будущее добровольческой армии США, пишет бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО в статье для Bloomberg. Политический раскол в стране подрывает веру молодежи в саму Америку.

Джеймс Ставридис

Американские вооруженные силы не справляются с поставленными задачами по набору кадров, причем сухопутные войска испытывают острейший кадровый голод за последние пять десятилетий. Причин тому много, но удивительнее всего одна: сами ветераны.

Недавние исследования и неподтвержденные данные оценивают шанс, что дети военнослужащих пойдут служить - будь то по собственному желанию или под давлением старших родственников - как минимальный за всю историю наблюдений. Учитывая, что родственники служили у 80% новобранцев, масштабы кризиса трудно преуменьшить.

Когда я закончил школу в 1972 году, призыв только что отменили, и Америка приступила к величайшему эксперименту: созданию полностью добровольческих сил. Я вырос в семье военных (мой отец был кадровым офицером морской пехоты и вышел в отставку в звании полковника в 1970 году после участия в боевых действиях в Корее и Вьетнаме), и мой выбор был предрешен. Однако, когда полвека назад жарким летним днем я поступал в Военно-морскую академию, было совершенно неясно, добьется ли добровольческая армия успеха.

После трудностей переходного периода армия обрела новое дыхание при президенте Рональде Рейгане в начале 1980-х, успешно сражаясь в битвах нашей страны от Панамы до Персидского залива. Однако сегодня основы этой армии, целиком состоящей из добровольцев, зашатались невиданным образом. Что по силам Пентагону, чтобы это изменить?

Первый шаг - разобраться, почему вербовка не работает. Главный фактор - по всей видимости, мощный рынок труда на "гражданке". Во многом это вопрос отправной точки. Если кто-то может рассчитывать на начальную зарплату в 20 с лишним долларов в час - да еще с приличной медицинской страховкой и достойными пенсионными отчислениями - то его будет сложнее убедить расстаться с шевелюрой, заманить в душный учебный лагерь Пэррис-Айленд в Южной Каролине, заниматься изнуряющей физподготовкой, вставать каждый день до рассвета и приготовиться к долгой разлуке с домашними и друзьями - причем, нередко с риском для жизни.

Другой фактор, как ни парадоксально, - выход США из крупномасштабных активных войн. Некоторых молодых людей всегда тянуло проверить себя на прочность в бою, а также к приключениям в дальних странах. Удручающе хаотичный вывод войск из Афганистана в 2021 году разрушил этот образ в сознании многих.

Кроме того, планка приема на воинскую службу стоит высоко. Лишь 25% американской молодежи неукоснительно отвечают требованиям: аттестат о среднем образовании или его аналог; высокие показатели на стандартизированных тестах; крепкая физическая подготовка; отсутствие судимостей и справка о том, что новобранец не состоял на учете у нарколога; наконец, психологическая устойчивость. Каждый год Пентагон соперничает с университетами и частным сектором за узкую прослойку выпускников средних школ. Не помогло делу и то, что вербовщикам был заказан путь в общежития все два года, что длилась пандемия коронавируса.

Кроме того, правые СМИ всячески порицают армию за "пробудизм" и чрезмерную политкорректность, преувеличивая масштаб проблемы. А многие левые критики осудили миссии в Ираке и Афганистане как империалистические авантюры. Ни тот, ни другой штамп не соответствует действительности, однако оба затрудняют работу вербовщикам.

Наконец, усугубляющийся политический раскол в стране подрывает веру молодых людей в саму Америку. Пожалуй, это самый тревожный фактор из всех, и именно он в итоге одолевает исключительно профессиональные войска. Вооруженные силы по-прежнему пользуются наивысшим уважением из всех институтов страны, но и их позиции пошатнулись. Сегодня им доверяют менее половины американцев - хотя еще пять лет назад доверяли 70%.

Пентагону необходимо решительно бороться с этими тенденциями, ведь в эпоху соперничества сверхдержав они чреваты серьезными рисками для национальной безопасности. По счастью, планирование и проведение сложных кампаний - это конек министерства обороны.

Во-первых, как любая успешная компания знает, когда ей нужно сосредоточиться на маркетинге и рекламе, чтобы не потерять долю рынка, так и военные должны сделать следующее: бросить на кадровую работу самых ярких и убедительных сотрудников; выделить дополнительные ресурсы на определение целевой аудитории (возможно, в этом поможет искусственный интеллект); перекроить рекламные кампании так, чтобы обратиться непосредственно к наиболее перспективным и незадействованным слоям общества; рассадить во главе вербовочных отделов самых харизматичных генералов и адмиралов; и, наконец, предусмотреть поощрение за успех - например, продвижение по службе для лучших кадровиков.

Что касается критики качества жизни: казармы должны содержаться в безупречном состоянии; пища в столовых должна быть обильной и отражать новые веяния и запросы; лечение должно быть первоклассным; а зарплаты и льготы должны не просто идти в ногу с инфляцией, но и опережать ее. (К счастью, Конгресс только что одобрил повышение заработной платы на 5% - крупнейшие за последние два десятилетия).

Пентагон также может творчески подойти к расширению вербовочной базы. За мою карьеру чуть ли не лучшими моряками, с которыми мне доводилось общаться, оказались филиппинцы, которых убедили поступить на флот ради гражданства. Для той программы были веские исторические причины, в том числе колониальные отношения до Второй мировой войны - увы, далеко не лестные для Америки. Пришло время задуматься о более обширной программе в том же духе и, возможно, охватить ею Центральную и Южную Америку.

Но прежде всего, мы, как держава, должны всячески поощрять воинскую службу. Обязательство соблюдать Конституцию превыше накопившейся в стране злобы и ожесточенных разногласий. Американские ветераны это знают, но не могут (или не хотят) привить это своим детям. В этот День независимости мы должны принести нашим солдатам глубочайшую благодарность за их жертвы. От них зависит безопасность Америки в опасном мире.

Джеймс Ставридис - обозреватель Bloomberg. Адмирал ВМС США в отставке, бывший главнокомандующий союзными войсками НАТО и почетный декан Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса. Заместитель председателя Carlyle Group по глобальным делам. Входит в советы директоров American Water Works, Fortinet, PreVeil, NFP, Ankura Consulting Group, Titan Holdings, Michael Baker и Neuberger Berman. Прежде консультировал компанию Shield Capital по вопросам кибербезопасности.

Источник - ИноСМИ