Стратегическое значение миссии группы "Вагнер" в Белоруссии, - Дм.Минин

Фактор Белоруссии ими, например, в этом стратегическом уравнении в основном никак не рассматривался.

На Западе и в Киеве не скрывают своего разочарования по поводу того, что недавний мятеж группы "Вагнер", вместо того чтобы ослабить Россию, как там уже предвкушали, неожиданным образом обернулся существенным ущербом для их стратегических позиций. Прежде всего, речь идет о возникновении дополнительных трудностей на пути давно вынашиваемых ими намерений по свержению "ближайшего союзника" Москвы А.Г. Лукашенко.

Так, например, продолжающий вести подрывную деятельность против Минска еще со времен провалившегося плана "Игра с Лукой" запрещенный в России американский Jamestown Foundation констатирует, что следившие за "мятежом Пригожина" эксперты и представить себе не могли, что он закончится передислокацией основного ядра ЧВК "Вагнер" на белорусскую территорию. Фактор Белоруссии ими, например, в этом стратегическом уравнении в основном никак не рассматривался. Эксперты фонда полагают, что Запад должен со всей серьезностью отнестись ко вновь возникшей ситуации и возросшей роли президента Лукашенко в регионе. Вопреки прежним утверждениям, стало очевидно, что он отнюдь не слабый игрок в происходящих здесь процессах, а имеет достаточно прочные позиции и собственные интересы.

Для него первостепенное значение, в частности, представляет угроза со стороны белорусских наемников, воюющих на стороне Киева, а также подготавливаемых в Польше. Хотя их в общей сложности и не так много (800-1000 человек), но, перейдя в Белоруссию, они могли бы спровоцировать достаточно серьезное вооруженное восстание.

Об усиленных тренировках белорусских боевиков на польской территории и их подготовке к "скорому вторжению" в Белоруссию сообщало, в частности, недавно английское издание The Sunday Times. Самопровозглашенная "президент" государства С. Тихановская провела в июне "прямой диалог" в видеоформате с боевиками из бандформирования "полк Калиновского" (воюет на стороне ВСУ), организованный депутатским объединением "За демократическую Беларусь!" в Верховной раде Украины. В результате "диалога" в очередной раз было подтверждено намерение свергнуть законную власть в Белоруссии с применением военной силы.

Имея за спиной вагнеровцев, Лукашенко в состоянии вполне успешно подавлять подобные поползновения. Им белонацисты – "калиновцы" явно не чета.

Белорусские "демократические" оппозиционеры на подготовке в Польше

Белорусские оппозиционеры, в частности Валерий Карбалевич, обращают внимание на снисходительное отношение Лукашенко к Пригожину. "Его можно понять", - говорит Лукашенко, называя, видимо, в силу уже завязанных им с лидером ЧВК отношений, происшедшие события "смутой", а вовсе не мятежом. Обеспокоенные внезапным усилением позиций белорусского президента и тем, что он сумеет успешно противостоять уже намеченным и согласованным с Западом планам протестных выступлений на предстоящих в стране в феврале 2024 г. парламентских и местных выборах, внутренние оппоненты пытаются его пугать. К примеру, Карбалевич называет вагнеровцев "новыми янычарами по образцу Османской империи", выражая надежду на то, что Лукашенко побоится привлечь таких людей для личной охраны. Зря надеется.

КГБ Белоруссии знает, откуда исходит наиболее острая угроза

Свои серьезные разочарования по поводу "несчастливого" окончания так поначалу его обнадежившего мятежа выражает и Киев. Вместо ожидаемого ослабления российской группировки там вдруг столкнулись с дополнительной "северной угрозой", которая может потребовать внеплановой переброски туда сил ВСУ, крайне необходимых на других фронтах. Вполне реальным рассматривается участие вагнеровцев с территории Белоруссии в военных действиях на Украине, в частности в создании на части территорий, граничащих с Россией Сумской и Харьковской областей, "санитарного пояса" безопасности, о котором уже говорил президент РФ. По некоторым данным, в Сумскую область уже заходит значительное количество российских ДРГ, обезвреживающих военный потенциал, угрожающий соседним регионам России.

Так, 28 июня Сумы, а также пункты управления войск оперативного командования "Север", уже посетил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала. В его официальном телеграм-канале было сказано, что в ходе неожиданного визита "рассматривались вопросы улучшения оборонных возможностей армии". Обсуждаются планы и эвакуации из города значимых предприятий, а также различных учреждений.

Российская ДРГ на Украине

Как и местная оппозиция, Киев пытается напугать Лукашенко тем, что, дескать, от таких людей, как вагнеровцы, ему самому грозит опасность и не надо бы впускать их в страну. Невдомек почему-то противникам белорусского лидера как внутри страны, так и на Украине, что, активно ратуя против решения Лукашенко принять вагнеровцев, они только укрепляют его в мысли о правильности сделанного выбора.

При этом, как утверждает целый ряд политологов, наиболее сильные эмоции в связи с данным развитием событий испытывали в Польше. Премьер-министр Моравецкий только за день мятежа 24 июня успел переговорить с главами 9 (!) государств (Франция, Испания, Италия, Румыния, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Голландия), а еще с еврочиновниками Борелем и Шарлем Мишелем. В Варшаве также вынуждены корректировать собственные планы по возможному вмешательству на "исторических восточных кресах" в Белоруссии, да и на Украине. Размещение Минском на своей территории российского ядерного оружия, а теперь и прибытие туда вагнеровцев, существенно укрепляя белорусский оборонительный потенциал, делают все польские мечты об "аншлюсе" весьма уязвимыми и призрачными.

"Весело вам?"

Варшава поспешила заявить о необходимости усилить охрану границ "из-за перехода в Беларусь Пригожина и ЧВК "Вагнер". К обеспокоенной Польше присоединилась и Литва, которая в лице своего президента Гитанаса Науседы сделала заявление о "принятии мер по усилению охраны границы на белорусском участке".

В британском Чатем-Хаусе эксперты вынуждены констатировать: "Политика в отношении Белоруссии морально правильная, но она терпит неудачу". При этом от своих амбиций в отношении Минска в предстоящие "критические годы" они не отказываются. Там полагают, что "важно создать амбициозный и всеобъемлющий инструментарий, который может помочь Белоруссии найти свое место в западной сфере". И это также надо иметь в виду.

Что касается Евгения Пригожина, то вообще-то его корни по родительской линии восходят к белорусскому городку Шклов (что-то вроде маленькой Одессы для белорусов), и этот фактор, по-видимому, тоже сыграл свою роль в решении руководства "Вагнера" связать свою будущую судьбу с интересами Минска. А они закономерным образом вполне совпадают с – российскими.

"Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно… Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", – сказал Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным. Он считает, что бояться вооруженного формирования не стоит, "мы же ухо востро держим". Лукашенко не исключил, что российские профессионалы могут влиться в ряды Вооруженных сил Белоруссии и сообщил, что им уже предложена для размещения одна бывшая воинская часть в Осиповичском районе (юго-запад Могилевской области).

Таким образом, подтвердилась старая истина, что трудности только укрепляют Россию. Первоначальная эйфория от мятежа на Западе и Украине сменилась повсеместным пессимизмом. Все чаще слышны за рубежом экспертные мнения, что, может быть, переброска вагнеровцев в Белоруссию в реальности и была задумана изначально на самом верху, потому продвижение вагнеровских колонн и проходило так гладко. Лишь по ходу кажущаяся беспрепятственность и необозримость перспектив вскружили голову "вождю" ЧВК, решившему поторговаться с государством за более высокие ставки, что в принципе, конечно, можно характеризовать как "мятежное поведение", хотя подлинной угрозой для российской государственности его тоже не назовешь. Отсюда и такая мягкая развязка. Постепенно подобная оценка становится в мире среди экспертов преобладающей.

Источник - fondsk.ru