Президент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие
Указом президента Узбекистана орденами награждены участники ансамбля "Ялла", которому исполнилось 50 лет, - Фаррух Закиров, Аббос Алиев, Жавлон Тохтаев, Тимур Халиков и Игорь Халиков.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 1 июля подписал указ о награждении творческого коллектива ансамбля "Ялла" в связи с 50-летием его образования.
Орденом "Эл-юрт хурмати" награжден художественный руководитель ансамбля Фаррух Закиров, орденом "Дустлик" - музыканты Аббос Алиев, Жавлон Тохтаев и Тимур Халиков, а также директор ансамбля Игорь Халиков.
Награды присуждены "за яркий талант, высокое профессиональное мастерство, многолетнюю, плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие узбекского эстрадного искусства, его широкую популяризацию в международном масштабе, укрепление культурных связей, дружбы и согласия между народами, особые заслуги в реализации способностей молодых дарований, воспитании народа, особенно молодежи в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей", перечисляется в указе.
Среди самых известных песен "Ялла" - "Три колодца" ("Учкудук"), "Шахрисабз", "Чайхана", "Звезда Востока"/"Сияй, Ташкент", "Без любимых глаз" и многие другие.
Источник - Газета.uz
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