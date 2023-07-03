Президент Мирзиеев наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие

Президент наградил ансамбль "Ялла", который отмечает 50-летие

Указом президента Узбекистана орденами награждены участники ансамбля "Ялла", которому исполнилось 50 лет, - Фаррух Закиров, Аббос Алиев, Жавлон Тохтаев, Тимур Халиков и Игорь Халиков.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 1 июля подписал указ о награждении творческого коллектива ансамбля "Ялла" в связи с 50-летием его образования.

Орденом "Эл-юрт хурмати" награжден художественный руководитель ансамбля Фаррух Закиров, орденом "Дустлик" - музыканты Аббос Алиев, Жавлон Тохтаев и Тимур Халиков, а также директор ансамбля Игорь Халиков.

Награды присуждены "за яркий талант, высокое профессиональное мастерство, многолетнюю, плодотворную творческую деятельность, большой вклад в развитие узбекского эстрадного искусства, его широкую популяризацию в международном масштабе, укрепление культурных связей, дружбы и согласия между народами, особые заслуги в реализации способностей молодых дарований, воспитании народа, особенно молодежи в духе любви и преданности Родине, уважения национальных и общечеловеческих ценностей", перечисляется в указе.

Среди самых известных песен "Ялла" - "Три колодца" ("Учкудук"), "Шахрисабз", "Чайхана", "Звезда Востока"/"Сияй, Ташкент", "Без любимых глаз" и многие другие.

Источник - Газета.uz